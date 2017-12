„Submarinul iertat“, lansat în SUA

Volumul „Submarinul iertat“, ce conţine un poem de mari dimensiuni, scris prin corespondenţă online de poeta clujeană Ruxandra Cesereanu şi de poetul american de origine română Andrei Codrescu, va fi lansat, în aprilie, în SUA, printr-un turneu.

Turneul de lansare a cărţii va debuta pe 14 aprilie, la Institutul Cultural Român (ICR) din New York, şi va dura pînă pe 19 aprilie, incluzînd oraşe precum New Orleans şi Baton Rouge. Cei doi poeţi vor susţine lecturi şi sesiuni de autografe, iar în deschiderea turneului, la ICR New York, vor fi însoţiţi de editorul american al cărţii, Joe Phillips, de la editura Black Widow Press. Evenimentul este organizat de ICR şi Universitatea de stat din Louisiana.

Poemul de 70 de pagini a fost scris în urma unei corespondenţe prin e-mail între scriitorii Ruxandra Cesereanu şi Andrei Codrescu. Cei doi s-au cunoscut în 2006, la Festivalul „Zile şi nopţi de literatură“, organizat la Neptun. Cartea a apărut în 2007, la Editura „Brumar“, într-o ediţie de lux de 150 de exemplare, într-o casetă de catifea, cu şapte ilustraţii color semnate de Radu Chio şi o prefaţă semnată de Mircea Cărtărescu. În luna octombrie 2007, autorii au susţinut două lecturi publice complete ale operei la Sibiu şi Cluj.

Ruxandra Cesereanu locuieşte la Cluj, unde este conferenţiar la Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai“, director de program la Centrul de Cercetare a Imaginarului şi redactor la revista „Steaua“. Printre volumele de poeme publicate se numără „Zona vie“ (Dacia, Cluj, 1993), „Grădina deliciilor“ (Echinox, Cluj, 1993), „Cădere deasupra oraşului“ (Transpres, Sibiu, 1994), \"Oceanul schizoidian\", (Marineasa, Timişoara, 1998), „Deliruri şi delire. O antologie a poeziei onirice româneşti“ (Paralela 45, 2000), „Veneţia cu vene violete. Scrisorile unei curtezane“ (Dacia, 2002), „Femeia-cruciat“, (Paralela 45, 1999), „Kore-Persefona“ (Vinea, 2004). Ea mai semnează şi volume de proză, precum „Purgatoriile“ (Albatros, 1997), „Nebulon“ (Polirom, 2005) şi „Naşterea dorinţelor lichide“ (Cartea Românească, 2007), dar şi eseuri - „Călătorie spre centrul infernului. Gulagul în conştiinţa românească“, (Fundaţia Culturală Română, Bucureşti, 1998), „Panopticum. Tortura politică în secolul XX“ (Institutul European, Iaşi, 2001), „Imaginarul violent al românilor“ (Humanitas, 2003) şi „Decembrie \'89. Deconstrucţia unei revoluţii“ (Polirom, 2004).

Andrei Codrescu este poet, romancier şi eseist. S-a născut în 1946, la Sibiu, iar la vîrsta de 20 de ani a emigrat în Statele Unite. A revenit în ţară în 1989, pentru a face reportaje în timpul Revoluţiei, pentru canalul de televiziune american ABC. În prezent, el trăieşte în New Orleans, împreună cu soţia şi cei doi copii. Este Distinguished Professor of English la Facultatea de stat din Louisiana, din Baton Rouge. Comentariile sale, difuzate periodic de National Public Radio, l-au transformat într-una dintre cele mai apreciate „voci“ ale radioului american. În ultimii ani, editura „Polirom“ a lansat o serie de volume semnate de Codrescu, precum romanele „Casanova în Boemia“, „Mesi@“, „Wakefield“ şi volumul de publicistică „Scrisori din New Orleans“. De acelaşi autor au apărut la editura „Cartea Românească“ volumele „Prof pe drum“ şi „Gaura din steag - Povestea unei reveniri şi a unei revoluţii“.