Subofițer și polițist local, anchetați pentru luare de mită!

08:48:41 / 10 Iulie 2015

Subofiter

Razvane poti tu sai transmiti,direct d-nei Primarita ca ea vrea sal apere ca stie multe,dar omu e super hot nu e chiar asa de cinstit ca nu la urmarit nimeni.Toti hoti an frunte cu presedinte,prim ministru,ministri,parlamentari,deputati mari politicieni corupti si hoti sant ne vinovati,dar cine a furat si distrus Romania.Ai draqu la prima vedere toti sant ne vinovati.Felicitati DNA,DGA,DIICOOT,SRI si alte sevici ca au an ceput sa lucreze ca an occident,poate,poate se va face putina curatenie de hoti si la noi,sa nu mai fim hoti an vazul lumi cel putin generatiile urmatoare.L.G