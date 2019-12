Subprefectul Constanței Ionuț Done, demis de Guvern

La o săptămână de la demiterea prefectului județului Constanța Dumitru Jeacă, a urmat demiterea subprefectuluiIonuț Done, decisă în ședința de Guvern de miercuri. Done, instalat în funcția de subprefect în urmă cu an, a declarat că, odată cu publicarea ordinului de încetare a mandatului său în Monitorul Oficial, va reveni pe postul în care era încadrat la Direcția de Audit Public și Intern din cadrul Centralei Ministerului Afacerilor Interne. La comanda Prefecturii Constanța a rămas interimar cel de-al doilea subprefect al județului,Ali Șenol.