Subprograme de fertilizare in vitro şi depistare a cancerului

Ministerul Sănătăţii (MS) va derula, de la anul, programe naţionale de sănătate, pe o durată de doi ani, pentru a exista o predictibilitate atât din punctul de vedere al furnizorilor din sistem, cât şi din cel al pacienţilor, în premieră implementând subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer, necesare realizării procedurilor de fertilizare in vitro pentru cuplurile infertile. În perioada 2011-2012, vor fi implementate programe noi, cele mai importante vizând reducerea incidenţei cancerului în România şi fertilizarea in vitro, informează MS, într-un comunicat. Noul act normativ, aprobat ieri de Guvern, reglementează cadrul legislativ pentru derularea programelor naţionale de sănătate în perioada 2011-2012. Potrivit ministrului sănătăţii, Attila Cseke, în următorii doi ani programele naţionale de sănătate se vor baza pe obiectivele şi priorităţile politicilor de sănătate publică, care reflectă atât obligaţiile asumate în domeniul sănătăţii, cât şi priorităţile naţionale identificate în domeniul promovării sănătăţii, prevenirii îmbolnăvirilor şi asigurării accesului pacienţilor cu boli cronice la tratament specific adecvat. Prin programele derulate se va asigura continuitatea acţiunilor întreprinse în anii anteriori, dar vor exista şi programe noi elaborate în acord cu recomandările Consiliului Europei.

ÎN CONSTANŢA, DEPARTAMENT DE FERTILIZARE IN VITRO EXISTĂ ÎN CADRUL MATERNITĂŢII PRIVATE „EUROMATERNA”

DEPISTAREA PRECOCE A CANCERULUI. În următorii doi ani, în scopul reducerii incidenţei cancerului în România, MS va derula subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a unor forme de cancer, cum ar fi cancerul de col uterin, mamar, colorectal. De asemenea, vor exista două programe noi: subprogramul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie şi subprogramul de supraveghere a stării de sănătate a populaţiei.