Substanţă radioactivă în componenţa ţigărilor

De mai bine de 40 de ani, marii producători de ţigări cunosc faptul că periculoasa substanţa radioactivă, poloniu 210, face parte din compoziţia ţigărilor. Acest lucru nu îi împiedică însă să folosească în continuare substanţa şi, ceea ce este şi mai grav, să ascundă publicului existenţa ei în fumul de ţigară. Poloniul 210 este un element radioactiv cancerigen, deosebit de toxic. Cu acest compus chimic a fost asasinat, în 2006, fostul agent KGB, Alexander Litvinenko. “American Journal of Public Health”, va publica în numărul său din luna septembrie aproximativ 1.500 de dosare ale marilor companii producătoare de ţigări ce demonstrează că reprezentanţii acestora au ştiut de existenţa acestei substanţe în componenţa ţigărilor. Dosarele au fost descoperite şi studiate de cercetătoarea americană, Monique Muggli. Printre acestea se afla şi scrisoarea adresată de Paul Eichorn preşedintelui de atunci al companiei Philip Morris, în care îl sfătuia pe acesta să ţină secretă existenţa poloniului 210 în ţigări. Acesta scria: “Riscăm să producem un scandal-monstru!”.

Potrivit publicaţiei franceze “Le Figaro”, poloniu 210 este una din puţinele substanţe care nu au fost folosite niciodată în medicină din cauza emiterii de radiaţii “alfa” care, prin inhalare, poate produce cancer de plămîni. Este, de asemenea, responsabil de producerea a 1% din cazurile de cancer de plămîni în SUA. Poloniul 210 are rolul de a da o aromă specială tabacului din ţigări. Conform unui alt dosar publicat de “American Journal of Public Health”, pentru a diminua efectul cancerigen pe care îl are această substanţă, preşedintele Philip Morris a vrut chiar să folosească o substanţă specială pentru a reduce efectul radioactiv al poloniului de la 40% la 10%. Dar acestă măsură nu a mai fost luată pentru că, odată cu scăderea efectului radioactiv, se ducea şi aroma pe ca poloniul 210 o dă ţigaretelor.

De-a lungul timpului, au existat încercări de a diminua efectele periculoase ale poloniului. În anii `80, Philip Morris a finanţat deschiderea unui laborator care să studieze modurile în care efectul poloniului 210 ar putea fi redus. Însă, la puţin timp după aceea, laboratorul a fost desfiinţat, fiind considerat “periculos” pentru companie. Şi RJ Reynolds a încercat, cu ajutorul unor filtre speciale, să reducă radioactivitatea fumului ţigărilor, dar şi efortul lor a fost sortit eşecului din cauza costurilor prea mari.