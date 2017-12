Substaţie de ambulanţă la Mihail Kogălniceanu

În localitatea Mihail Kogălniceanu va fi amenajată o substaţie de Ambulanţă, asta după ce s-a constatat că, la Serviciul de Ambulanţă al Judeţului (SAJ) Constanţa, sosesc numeroase solicitări din acea zonă, iar timpul parcurs de autosanitare este mare, mai ales cînd traficul este intens. „Se va ajunge astfel la caz mult mai rapid, după calculele făcute de noi, alături de conducerea Serviciului de Ambulanţă, în circa 8 - 10 minute, nu în 20 de minute cum se întîmpla în zilele extrem de aglomerate”, a declarat directorul executiv interimar al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina. Tot în localitatea Mihail Kogălniceanu se are în vedere şi amenajarea unui centru de permanenţă. „Trebuie să vedem cum rezolvăm problema acolo pentru că am aflat că medicii care au făcut gărzi acolo nu şi-au primit banii pe lunile martie şi aprilie ale anului 2008”, a mai spus dr. Dina. De asemenea, se are în vedere amenajarea unui nou centru de permanenţă şi la Ovidiu.