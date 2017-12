Subvenţia la sfeclă ar putea ajunge la 30 de lei/tonă

Ministerul Agriculturii propune un sprijin de 30 de lei pe tonă pentru producţia de sfeclă valorificată în acest an şi o plată de 300 de lei pe tona de orez. În acelaşi timp, specialiştii în agricultură au stabilit ca producătorii de in şi cînepă să poată primi cîte 250 de lei pe tonă. Potrivit Ministerului Agriculturii, valoarea totală a sprijinului alocat pentru sfeclă este de 21 de milioane lei, pentru orez de circa 17 milioane lei, iar pentru in şi cînepă de 50.000 de lei. Subvenţiile se referă la produsele valorificate în acest an, iar valorile sînt aceleaşi ca în 2007. Producătorii de sfeclă mai primesc subvenţii pe suprafaţă, atît din fonduri de la UE, cît şi de la bugetul de stat, dar şi alte scheme de plată. Cultivatorii au ameninţat cu proteste în acest an, din cauza întîrzierii la acordarea acestor subvenţii de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.