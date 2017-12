Eliminarea subvenţiei pentru gigacalorie i-a pus pe gânduri pe mulţi constănţeni, care trebuie să găsească acum resursele financiare pentru a acoperi surplusul de cost generat de “economiile” lui Boc. Cum Guvernul condus de Emil Boc “are grijă” de români, s-a hotărât că ar fi bine ca în această iarnă să le testeze rezistenţa la frig. Aşa s-a stabilit ca românii cu venituri peste 786 de lei să nu mai beneficieze de ajutorul Guvernului, fiind consideraţi a fi bogaţii ţării. La Constanţa, Primăria a crezut de cuviinţă că oamenii trebuie ajutaţi pentru a putea trece peste iarnă, drept urmare va ajuta şi persoane care depăşesc limita de venituri impusă de Boc. “Vreau să fac o serie de lămuriri despre gigacalorie. Fie unii nu au înţeles, fie sunt rău-voitori. Şi pe la televiziunile centrale am înţeles că sunt unii care se pricep bine de tot şi ştiu bugetul pe care îl are Constanţa. Să înţelegem un lucru. În Constanţa, într-adevăr, este cel mai mare preţ la gigacalorie din ţară, cu următoarea specificaţie: ajutăm jumătate din populaţia Constanţei să plătească la fel ca anul trecut. Noi cheltuim pentru subvenţie la fel cum cheltuiam în anii anteriori, numai că, în loc să o distribuim egal, aşa cum au apreciat primarii din alte oraşe să facă, respectiv să dăm subvenţie şi celui care are Q7 şi BMW X5 la fel cum îi dăm şi bătrânei cu 400 de lei pensie, noi am făcut ceea ce ne-a sugerat să facem preşedintele ţării: a spus să nu mai subvenţionăm egal pe toată lumea, un principiu de altfel corect”, a declarat primarul Radu Mazăre. El a precizat că banii pe care îi cheltuiau pentru subvenţie au fost redistribuiţi în aşa fel încât să îi ajute pe cei cu venituri mici să acopere ceea ce nu mai dă Guvernul. “Eu nu am făcut economie niciun leu pe care să-l duc în altă parte. Noi acoperim diferenţa pentru cei cu venituri mici în aşa fel încât ei să plătească la fel ca anul trecut. Noi dăm ajutoare pentru jumătate din populaţia Constanţei. Sunt 80.000 de apartamente racordate la CET cu 80.000 de familii. Noi dăm ajutoare pentru 40.000 de familii”, a spus Mazăre. Întrucât formularele pentru solicitarea subvenţiei au fost întocmite după ureche de către guvernanţi, fapt ce a generat o serie de nelămuriri la nivelul asociaţiilor de proprietari, primarul Constanţei a anunţat aseară că va deschide două birouri, la sediul Primăriei şi în centrul de la City Park Mall, unde să poată fi depuse reclamaţii sau sesizări privind problemele întâmpinate în procesul de accesare a subvenţiei.