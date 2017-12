Subvenţii consistente pentru cei care achziţionează berbeci pentru reproducţie

Crescătorii de ovine şi caprine vor primi, de la buget, 50% din preţul de cumpărare a masculilor de reproducţie, fără a depăşi 1.000 de lei pe cap de animal, suma totală alocată pentru acest sprijin fiind de trei milioane lei în acest an, potrivit unei hotărîri adoptate, recent, de Guvern. „Conform actului normativ, sprijinul financiar va fi acordat pentru acele specii de ovine şi caprine cu vîrsta cuprinsă între 16 luni şi 4 ani, din rase de lapte, carne sau pielicele, atestate prin certificat de origine. Sprijinul va fi acordat sub formă de primă de cumpărare”, arată Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR). Anul trecut, subvenţia a reprezentat 60% din preţul de achiziţie, dar limita maximă a fost tot de 1.000 de lei pentru fiecare animal. Cererile pentru solicitarea sprijinului financiar pot fi depuse la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, pînă la data de 30 august 2009. Fondurile destinate acestei măsuri vor fi asigurate din bugetul MAPDR pentru acest an. Beneficiarii sprijinului pot fi crescătorii de animale, membri ai unor asociaţii de crescători de ovine sau caprine, ale căror efective sînt înscrise în controlul oficial al producţiei. Fermierii sînt eligibili în cazul în care au parcurs sau parcurg o formă de pregătire profesională în domeniul creşterii animalelor, au studii superioare sau medii de profil. Totodată, crescătorii trebuie să aibă în proprietate minim 30 de femele ovine sau caprine pentru fiecare reproducător mascul achiziţionat şi să cumpere între 2 şi 25 de masculi. În cazul asociaţiilor de crescători de ovine sau caprine sînt eligibile organizaţiile care cumpără între 10 şi 200 masculi de reproducţie şi au în proprietate minimum 30 capete de femele pentru fiecare mascul cumpărat.