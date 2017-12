Subvenţii de 50% pentru salariile noilor angajaţi

Angajatorii pot obţine sprijin financiar prin Fondul Social European (FSE) pentru subvenţionarea cu cel puţin 50% a salariilor noilor angajaţi, dar şi pentru formare profesională şi îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate şi securitate a muncii. Măsurile vizează diminuarea efectelor crizei economice şi au fost anunţate de ministrul Muncii, Marian Sîrbu, la deschiderea noilor linii de finanţare prin programul “Angajaţi mai mulţi, mai competenţi, mai sănătoşi”. “Principala provocare pe care o avem de rezolvat în perioada imediată constă în diminuarea numărului de şomeri şi crearea de locuri de muncă. În acest moment acut al crizei, nu putem să ne axăm doar pe măsuri de protecţie socială”, a declarat Sîrbu. Suma alocată pentru cele trei scheme de finanţare, lansate ieri, este de 142 de milioane de euro pentru perioada 2009-2010, 85% fiind de la UE, iar 15% din bugetul naţional. Din suma totală, 61 de milioane de euro vor reprezenta subvenţii acordate întreprinderilor pentru angajarea de personal (32 de milioane fiind destinate mediului rural), 56 de milioane de euro pentru formarea profesională şi 25 de milioane de euro pentru îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate şi securitate a locurilor de muncă. “Conform estimărilor ministerului, din această sumă pot fi subvenţionate salariile a peste 15.000 de noi angajaţi”, a mai spus ministrul. Potrivit demnitarului, se estimează că aproximativ 4.000 de întreprinderi vor depune cereri de accesare pentru finanţări din FSE pe cele trei scheme de finanţare. Marian Sîrbu a spus că procedurile au fost deja simplificate astfel încît accesarea schemelor să fie mai rapidă şi mai uşoară. “Acum cîteva luni, cînd am venit la minister, am găsit 2.842 de proiecte, în valoare de aproape trei miliarde de euro, care zăceau în stadiu de evaluare. Noi am reorganizat sistemul de evaluare astfel încît întregul proces să fie mult mai rapid”, a explicat ministrul Muncii. Subvenţiile pot fi solicitate de către orice întreprindere din România care nu are datorii la stat şi nu a intrat în procedură de insolvenţă. Astfel, vor fi subvenţionate, timp de 12 luni, jumătate din salariile noilor angajaţi care provin din rîndul şomerilor ce nu şi-au găsit loc de muncă în ultimele şase luni, precum şi persoanelor care sînt unici întreţinători de familie sau au depăşit vîrsta de 50 de ani, sau provin din comunităţi rome, ori nu au studii. Pentru angajarea celor care sînt în şomaj de mai bine de doi ani se va subvenţiona tot 50% din salarii dar pentru o perioadă de 24 de luni, iar pentru angajarea persoanelor cu handicap se va subvenţiona 75% din salariile acordate şi se vor acoperi integral investiţiile făcute pentru accesibilizare. Cît priveşte formarea generală, subvenţia acordată întreprinderii va fi de 60% din cost pentru întreprinderi mari, de 70% pentru întreprinderi mijlocii şi de 80% pentru întreprinderi mici. De asemenea, pentru formarea specifică, subvenţia va fi de 25% din cost pentru întreprinderi mari, 35% pentru întreprinderi mijlocii şi de 45% pentru întreprinderi mici. Subvenţia acordată pregătirii profesionale acoperă atît cheltuiala firmei, reprezentînd plata celui care predă şi materialele folosite în timpul cursului sau a stagiului de pregătire, cît şi suportarea salariilor celor care vor fi instruiţi, pe perioada de instruire.