Fundaţia Europeană pentru Studiul Diabetului (European Foundation for the Study of Diabetes) lansează procesul de depunere a cererilor din Europa pentru subvenţii în cercetarea diabetului zaharat, se arată într-un comunicat de presă al companiei Boehringer Ingelheim. Noul program de cercetare lansat de Boehringer Ingelheim şi Fundaţia Europeană pentru Cercetarea Diabetului (FECD) invită centrele europene de cercetare în diabet să aplice pentru finanţare. Parteneriatul pentru diabet are drept scop stimularea şi accelerarea programului european de cercetare în diabet zaharat, pentru care EFSD şi Boehringer Ingelheim - Programe Europene de Cercetare a Diabetului au alocat mai mult de 2,5 milioane de euro pentru a sprijini pe o perioadă de trei ani proiecte de cercetare care vizează domenii specifice de interes. „Diabetul afectează mai mult de 371 milioane de oameni în întreaga lume şi rămâne nediagnosticat în până la 50% din cazuri. Suntem încântaţi de parteneriatul cu EFSD privind această iniţiativă şi sperăm că acordarea grant-ului încurajează şi sprijină noile cercetări în domeniul diabetului zaharat”, a declarat prof. Klaus Dugi, corporate senior vice president medicine la Boehringer Ingelheim. Programul comun de finanţare pentru diabet se va concentra pe două arii de interes pentru a atinge scopurile şi obiectivele propuse şi va saluta propunerile care vizează următoarele: reglarea secreţiei şi/sau funcţionării peptidelor non-insulinice din pancreasul endocrin, (cercetare preclinică) şi mecanisme care leagă disfuncţia renală de bolile cardiovasculare în diabetul de tip 2 (cercetare clinică). EFSD/Boehringer Ingelheim - Programe Europene de Cercetare a Diabetului va lua în considerare finanţarea proiectelor de cercetare preclinică de până la maxim 100.000 de euro pentru proiecte cu durată de până la 2 ani, şi a proiectelor de cercetare clinică de până la maxim 400.000 de euro pentru proiecte cu durata de până la 3 ani. Cererile de finanţare pentru proiectele de cercetare vor fi acceptate până la 1 aprilie 2013. Sunt aşteptate cereri de la instituţii non-profit unitare sau grupuri de instituţii din Europa, iar acestea vor fi supuse unei evaluări ştiinţifice de către un comitet specializat şi independent.

Comitetul ad hoc va revizui cererile de finanţare pe criterii cum ar fi, semnificaţie, abordare şi inovaţie. Cercetătorii care sunt interesaţi în a aplica pentru o cerere de finanţare pot descărca un formular de cerere de pe www.EuropeanDiabetesFoundation.org.