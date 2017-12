Subvenţii maxime la bovine

Subvenţiile acordate din bugetul naţional pentru crescătorii de bovine şi ovine s-ar putea apropia, în acest an, de plafonul maxim aprobat de Comisia Europeană - respectiv de 219 milioane de euro pentru bovine şi aproape 80 de milioane de euro la ovine şi caprine, după cum a anunţat, ieri, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. În ceea ce priveşte subvenţionarea la porc şi pasăre, şeful Agriculturii consideră că ar trebui găsite soluţii pentru acordarea ajutoarelor pe bunăstare în aceste sectoare şi în partea a doua a acestui an, în condiţiile în care bugetul a fost construit pentru acordarea sprijinului doar până în luna mai a acestui an. Crescătorii de bovine au depus, în perioada 15 mai - 2 iulie, cererile de plată aferente anului 2012 pentru acordarea primei pe exploataţie, în cadrul „Plăţilor naţionale directe complementare - sector zootehnic, specia bovine”. Pentru anul trecut, numărul animalelor eligibile la plată (ovine/caprine) a fost de 7.465.401 capete. Suma totală autorizată la plată a fost de 295 milioane lei, iar cuantumul, de 40 lei/cap de ovină/caprină. (O.M.)