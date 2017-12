Subvenţii pentru irigaţii

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) vrea să “dreagă busuiocul” după ce în acest an agricol a “tăiat” subvenţiile pentru irigaţii. În ceea ce priveşte judeţul Constanţa, în ciuda intervenţiilor specialiştilor pentru declararea judeţului ca zonă defavorizată pentru a putea beneficia de un statut special pentru irigarea culturilor, MAPDR, a respins solicitarea. Iată însă că după recoltele proaste din acest an cînd agricultorii au fost loviţi şi de gerul din primăvară care a calamitat culturile de rapiţă, orz şi orzoaică şi parţial cele de grîu, ministrul Gheorghe Flutur a revenit la subvenţionarea irigaţiilor. “Se va acorda o subvenţie în valoare de 390 lei/ha pentru acoperirea cheltuielilor necesare activităţii de irigaţii în sezonul anului 2007. Este vorba de un plafon maxim la hectar, unitar la nivel naţional, al subvenţiilor de la bugetul de stat. Actul care reglementează noul plafon este Ordinul ministrului Flutur nr. 667 din 06 octombrie 2006”, a declarat directorul Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Constanţa, Gheorghe Albu. Contribuţiile pentru 2007 pe care trebuie să le plătească organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii au rămas aceleaşi ca pentru anul 2006, respectiv 20% din tariful anual de întreţinere şi 10% din tariful de livrare a apei de irigaţii. Măsurile aprobate au în vedere faptul că o creştere rapidă a costurilor într-o perioadă de timp relativ scurtă (un an), nesusţinută de o majorare corespunzătoare a cuantumului plafonului maxim la hectar, conduce la creşterea exagerată a ponderii participării directe a beneficiarilor la acoperirea costului irigaţiei. Acest lucru poate influenţa negativ dezvoltarea şi consolidarea activităţii de irigaţii, chiar şi acolo unde se întîlnesc condiţii favorabile din punct de vedere al costurilor. Gheorghe Albu a precizat că subvenţiile pentru sezonul de irigaţii al anului 2007 se acordă numai organizaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii care au achitat contribuţia proprie la tarifele anuale pînă la data de 31 ianuarie 2007.