Subvenţii pentru produsele ecologice

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) ar putea acorda subvenţii la hectar pentru producţia de culturi şi produse ecologice, prin sume sub formă de ajutor de stat din buget în 2008, urmînd ca din 2009 să fie alocate fonduri din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru acest sector, a declarat, sîmbătă, ministrul Agriculturii, Dacian Cioloş. „Am propus un proiect de hotărîre de Guvern, care prevede acordarea unor subvenţii suplimentare, sub formă de ajutor de stat din bugetul naţional pentru producătorii de produse ecologice, sume care să fie plătite pînă la sfîrşitul anului”, a declarat el, precizînd că dacă în prima parte a anului viitor producătorii vor beneficia de acest ajutor, din a doua parte a anului va fi introdus, modificat, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, astfel încît producătorii să beneficieze de fonduri suplimentare, sub forma unor sume pentru certificarea produselor, mai exact 50% din suma necesară. Ministrul a spus că mare parte din producţia ecologică autohtonă merge către export, şi că sînt necesare acţiuni pentru sprijinirea acestui sector, consumul naţional de produse ecologice fiind de doar 2% din totalul produselor alimentare consumate anual pe piaţă. „Produsele ecologice nu sînt foarte ieftine, asta pentru că este nevoie de o tehnologie suplimentară, de aici şi costurile, dar consumatorul român trebuie educat în a consuma astfel de produse, care sînt mult mai sănătoase”, a explicat Cioloş. Potrivit declaraţiilor vicepreşedintelui Asociaţiei Operatorilor din Agricultura Ecologică - BIO România, Damian Dragomir, hypermarketurile din România vor avea, din 2009, standuri specializate cu produse ecologice româneşti. „Am primit cereri de la hypermarketuri, precum Selgros, Metro, Carrefour, şi chiar de la lanţurile de benzinării, dar deocamdată nu putem onora cererile deoarece producţie nu este aşa de mare. Cred că din 2009 veţi vedea primele standuri cu produse ecologice româneşti în aceste magazine”, a afirmat reprezentantul Bio România.