Subvenţiile acordate CFR Călători vor scădea cu 30%

CFR Călători ar putea primi în acest an de la bugetul de stat subvenţii de 612,24 milioane de lei, în scădere cu 30,3% faţă de suma acordată anul trecut, de 878,28 milioane de lei. Subvenţiile din acest an reprezintă aproximativ un sfert din necesarul companiei, estimat la 1,721 miliarde de lei, se arată se arată într-un proiect de hotărîre de Guvern privind aprobarea Actului adiţional pe anul 2009 la contractul de activitate a CFR Călători pentru perioada 2008-2011, elaborat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI). Iniţial, în contractul de activitate pentru perioada 2008-2011, aprobat prin HG în 2008, necesarul subvenţiei pentru acest an a fost stabilit la 4,18 miliarde de lei şi de 4,84 miliarde de lei pentru anul viitor. Valoarea proiectelor pentru programul de modernizare şi achiziţii este de 1,644 miliarde de lei, bani asiguraţi din surse proprii, externe şi de la bugetul de stat. Astfel, CFR Călători va primi de la stat 406,83 milioane de lei, din care cea mai mare sumă (186,17 milioane de lei) va fi folosită pentru modernizarea vagoanelor. Pentru achiziţia de vagoane noi pentru trenuri de zi şi noapte, inclusiv pentru transportul autoturismelor, operatorul va primi 140 de milioane de lei şi 61,71 milioane de lei pentru modernizarea locomotivelor. Potrivit proiectului de act normativ, necesarul CFR Călători pentru modernizarea vagoanelor este de 510 milioane de lei, iar pentru achiziţia vagoanelor noi necesarul este de 485 milioane de lei. Totodată, proiectul modifică lista programelor prioritare pentru acest an. Astfel, în contractul iniţial, prima prioritate o reprezenta implementarea proiectului de introducere progresivă a mersului de călători cadenţat, proiectul din 2009 schimbă strategia şi aduce în prim plan modificarea categoriilor de trenuri operate de CFR Călători. Celălalte patru priorităţi rămîn neschimbate, respectiv programul de dotare cu rame electrice, programul de achiziţie şi modernizarea a locomotivelor, programul de achiziţie şi modernizarea a vagoanelor şi programul de implementare a sistemului electronic de vînzare a biletelor, care urmăreşte achiziţia de soft şi echipamente. Operatorul privat Regiotrans va primi subvenţii de la stat reprezentînd acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate de 51,88 milioane de lei, în scădere cu 13,2% faţă de anul trecut (45,8 milioane de lei). Totodată, compania are un program de modernizare şi achiziţii de material rulant în valoare de 12,6 milioane de lei asiguraţi din surse proprii şi externe. Subvenţiile pentru compania Regional vor fi de 14,74 milioane de lei, faţă de 3,41 milioane de lei alocaţi anul trecut, iar Servtrans va primi subvenţii mai mari cu 47%, de la 3,59 milioane de lei la 5,27 milioane de lei. Potrivit notei de fundamentare a proiectului, contractele de servicii publice se încheie pentru o durată de patru ani, se aprobă de Guvern şi se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat, iar modificările se vor face ori de cîte ori este nevoie, dar cel puţin o dată pe an.