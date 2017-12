Subvențiile din bugetul național pentru fermieri, din 28 februarie

Subvențiile din bugetul național (ANT 1) vor începe anul acesta din 28 februarie, într-o perioadă în care fermierii pot să le folosească, în condițiile în care, în 2016, acestea s-au plătit abia în lunile iunie și iulie, a declarat, joi, ministrul Agriculturii, Petre Daea, într-o conferință de presă. "Eu sunt agronom și știu bine că, dacă azi nu faci ce trebuie, mâine nu mai are rost. Din acest punct de vedere, am stăruit ca să realizăm măsurile necesare, să lichidăm întârzierile care au fost vizavi de site-ul de operare și de controlul în teren în așa fel încât să putem intra la timp cu aceste subvenții", a spus Daea. Întrebat dacă vor fi întârzieri pe plata ANT-urilor (subvențiile din bugetul național), în condițiile în care bugetul nu a fost promulgat de președintele Klaus Iohannis, șeful MADR a susținut că nu crede că există un interes pentru întârzierea lucrărilor agricole din România. "Noi suntem pregătiți pentru toate situațiile și am fost înțelepți pentru a ne așeza sumele și pentru a ne face acele plăți care se pot face în această perioadă. Eu nu cred că este cineva interesat să prelungească promulgarea bugetului pentru a întârzia lucrările agricole din România", a menționat ministrul Agriculturii. Potrivit sursei citate, anul trecut, subvențiile pe ANT 1 s-au dat în iunie și iulie, iar anul acesta încep pe 28 februarie, ceea ce este o diferență considerabilă. "Este o diferență considerabilă, care are în vedere necesitatea de a ajunge la timp subvențiile, astfel încât producătorii agricoli să poată să le folosească. Ce caută subvențiile agricole în iunie și iulie, când lucrările se fac în primăvară atunci când te întâlnești cu lucrări de recoltat și când veniturile pot veni din buzunarul fermierului?! Noi trebuie să anticipăm aceste cerințe pe care le au fermierii. Acțiunea noastră este clară: de a asigura la timp subvențiile pentru fermieri", a subliniat șeful de la Agricultură.

Joi după-amiaza, președintele Klaus Iohannis a anunțat că a promulgat Legea bugetului de stat și Legea asigurărilor sociale pe anul 2017. "Am decis astăzi și am făcut-o deja - am promulgat bugetul de stat, cât și bugetul asigurărilor sociale. Țara are nevoie de buget și Guvernul care s-a angajat să execute acest buget acum are posibilitatea să dovedească cum va face acest lucru", a spus președintele, la Palatul Cotroceni.

Aproximativ 681.000 de beneficiari vor primi ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil. Guvernul a aprobat, miercuri, plafonul și cuantumul ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil (ANT 1), care se acordă pentru anul de plată 2016. Plafonul este de 119,422 milioane de euro, reprezentând echivalentul a 531,87 milioane de lei, și se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2017. Cuantumul ANT 1 este de 17,72 euro/hectar, reprezentând echivalentul a 78,92 lei/hectar, iar suprafața eligibilă pentru plata ANT 1 la 31 ianuarie 2017 este de 6,73 milioane de hectare calculată în urma cererilor de plată depuse și după efectuarea controalelor administrative și în teren. Beneficiarii ANT 1 sunt: fermieri activi, fermieri persoane fizice și/sau persoane juridice, universitățile, institutele de cercetare, stațiunile didactice, fermele, stațiunile și fermele de cercetare și producție agricolă, stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, care au cultivat în 2016 culturi în teren arabil.