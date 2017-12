Subvenţiile Guvernului, lăsate pe spinarea Primăriei

Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a prezentat, în şedinţa de miercuri a Consiliului Local, o situaţie a datoriilor pe care Primăria le are către societatea de furnizare a energiei, Rominterm. Potrivit statisticii prezentate de primar, din anul 2007, o datorie de 3,4 milioane de lei a fost achitată integral în 2010. Din datoria din 2008, de aprox. 800.000 de lei, au fost achitaţi 300.000 de lei, plus facturile curente. „Astăzi avem datorii de 1,8 milioane de lei, din care aprox. 500.000 de lei sunt datorii din anul 2008, bani transferaţi de la bugetul de stat la bugetul local, iar restul, de 1,3 milioane de lei, sunt facturi curente. Pentru 2009, Primăria este la zi cu plăţile. Pentru 2010, Rominterm are de încasat o subvenţie de la stat de aprox. 9,7 milioane de lei, dar Primăria a primit din această sumă doar 2,7 milioane de lei şi o promisiune de încă 400.000 de lei. Se pare că restul de 6,6 milioane de lei nu vor fi primiţi până la sfârşitul acestui an. Aceşti bani trebuie să-i avem în vedere ca şi cheltuieli pentru 2011 dacă vrem ca cetăţenii din Mangalia să aibă apă caldă. Dacă vom face economii, vom putea să plătim şi subvenţiile care nu au venit de la stat. Continui să apreciez că, în această guvernare, Primăria trebuie să suplinească şi funcţiile Guvernului la nivel local, preluând multe din obligaţiile financiare legale ale acestuia. O greutate în plus ce apasă pe bugetul local şi aşa subţiat şi nu ne mai permite efectuarea altor lucrări necesare: iluminat public, întreţinere spaţii verzi, reparaţii străzi, salubrizare oraş”, a declarat primarul Claudiu Tusac.