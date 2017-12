Subvenţiile la bovine ajung abia la sfârşitul lui martie

Plăţile pentru bovine vor începe mai târziu anul acesta, undeva la sfârşitul lui martie, a declarat ministrul agriculturii, Daniel Constantin, la Alexandria, în cadrul conferinţei „Satul românesc are viitor”. „Plăţile pentru bovine vor începe mai târziu, întrucât lucrăm pe baza unui program de ajutor de stat, aprobat pe o perioadă de şapte ani (2007 - 2013), şi procedura s-a extins. Foarte mulţi dintre dumneavoastră au spus că nu este bine să plătim efectivele care existau în ianuarie 2008 în gospodăriile fiecăruia. Din acest motiv am schimbat data de referinţă, în ianuarie 2013, astfel încât să plătim exact ceea ce are fiecare în gospodărie. Regulamentul spune că trebuie să avem minimum 90 de zile de control şi de aceea încă nu au început plăţile la bovine”, a spus ministrul.