Suc de sfeclă roşie împotriva hipertensiunii arteriale

Sucul de sfeclă roşie, bogat în nitraţi, are efecte benefice în cazul pacienţilor suferind de hipertensiune arterială, potrivit unui studiu publicat în revista medicală americană ”Hypertension”. Autorii acestui studiu au remarcat o scădere a tensiunii arteriale în cazul persoanelor suferind de hipertensiune, într-un interval de 24 de ore după ce acestea au băut suc de sfeclă roşie. Concluziile acestui studiu sugerează faptul că medicii vor putea beneficia, în viitorul apropiat, de o abordare naturală pentru a pune la punct noi terapii de scădere a tensiunii arteriale. Nitraţii se găsesc în special în legume. Cercetătorii britanici afirmă că nitraţii din sfecla roşie se transformă în organism în monoxid de azot. Acest gaz contribuie la relaxarea vaselor de sânge şi menţine tensiunea arterială la cote scăzute.

Un studiu anterior a demonstrat faptul că o cantitate de 250 de mililitri de suc de sfeclă roşie consumată zilnic este suficientă pentru a scădea considerabil tensiunea arterială. Studiul actual a fost coordonat de Amrita Ahluwalia, profesor de farmacologie vasculară în cadrul Barts and London School of Medicine and Dentistry. Fructele şi legumele consumate zilnic au efecte benefice asupra sănătăţii sistemului cardiovascular. Dintre legume, lăptucile şi sfecla roşie sunt cele mai indicate pentru a scădea riscul de declanşare a atacurilor cerebrale, datorită cantităţilor mari de nitraţi anorganici pe care le conţin. Maladiile cardiovasculare fac în fiecare an peste 110.000 de victime în Marea Britanie. Peste 25% din populaţia adultă a Globului este hipertensivă, iar acest procent va ajunge la 30% în anul 2025.