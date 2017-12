Succes al balerinilor constănţeni în turneul din Germania

Artiştii Companiei de balet a Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski“ s-au întors, de curînd, din turneul pe care l-au desfăşurat, în această iarnă, în Germania. În ultima zi din turneu şi prima zi a Noului An, artiştii de la malul mării au prezentat „Lacul Lebedelor“, în coregrafia maestrului Oleg Danovski. Spectacolul s-a bucurat de un succes deosebit ori de cîte ori a fost prezentat pe scenele din Germania. După cum a remarcat secretarul artistic al Companiei de Balet, Maria Ohotă, Monica Cherecheş (Odette-Odille) a avut o stare interioară extraordinară cu ajutorul căreia a reuşit să transpună dragostea şi suferinţa unei prinţese vrăjite, iar tehnica desăvîrşită pe care o stăpîneşte atît de bine a dezvăluit privirilor fascinate ale spectatorilor piruete extraordinar realizate şi mişcări de un echilibru fantastic. De asemenea, Prinţul (Ovidiu Matei Iancu) nu s-a lasat mai prejos şi a făcut publicul să tresară în momentele executării săriturilor deosebit de grele. Ansamblul de balet a fost, la rîndul său, deosebit de apreciat de către publicul german. „Turneul a avut un mare succes, numărul de bilete vîndute crescînd considerabil faţă de anul trecut, astfel încît am fost anunţaţi că se fac deja pregătiri pentru un nou turneu care va avea loc în Germania în luna decembrie a acestui an“, a precizat secretarul artistic al Compania de balet, Maria Ohotă. „A fost o misiune foarte grea pentru balerinii noştri, dat fiind faptul ca au fost departe de familii de Sfintele Sărbători, însă avînd în vedere că arta cere sacrificii, adevăraţii profesionişti trec peste momentele grele şi îşi fac datoria“, a adăugat secretarul artistic. În programul turneului din Germania s-au regăsit titluri de mare succes precum: „Spărgătorul de nuci“, „Crăiasa zăpezii“, „Max şi Moritz“ şi „Lacul lebedelor“. Balerinii constănţeni au plecat în tradiţionalul turneu la sfîrşitul lunii noiembrie şi s-au întors în ţară în prima săptămînă a noului an. Primul spectacol prezentat pe scena germană a fost „Crăiasa zăpezii“, însă artiştii Companiei de balet au dansat şi pentru publicul din Olanda, cărora le-a prezentat fascinanta poveste a „Spărgătorului de nuci“.