Succes categoric pentru handbalistele tricolore la CM

Aseară, în etapa a 2-a a Campionatului Mondial de handbal feminin care se desfăşoară în această perioadă în Serbia, reprezentativa României a obţinut a doua victorie în Grupa D. Handbalistele tricolore s-au impus categoric în faţa Australiei, cu 32-13 (16-7), golurile echipei antrenate de Gheorghe Tadici fiind reuşite de Ciuciulete 7, Pîrvuţ 6, Buceschi 5, Perianu 4, Nechita 3, Dincă, Pintea şi Marin - câte 2g şi Ţăcălie 1. Astăzi, de la ora 18.00 (în direct la Dolce Sport 1), tot la Novi Sad, România va înfrunta Germania, acesta fiind primul examen cu adevărat important la actuala ediţie a CM.

Celelalte rezultate înregistrate ieri, în etapa a 2-a a Grupei D: Tunisia - Ungaria 24-26 şi Cehia - Germania 32-37. Astăzi, în Grupa D, vor avea loc şi celelalte două meciuri din etapa a 3-a: Cehia - Tunisia (ora 15.45) şi Ungaria - Australia (ora 20.15). Clasament Grupa D: 1. România 4p (golaveraj: 59-30), 2. Germania 4p (73-47), 3. Ungaria 4p (61-51), 4. Cehia 0p (59-72), 5. Tunisia 0p (41-53), 6. Australia 0p (28-68).

Celelalte rezultate înregistrate ieri, în etapa a 2-a a Grupei C: Paraguay - Angola 12-37, Spania - Polonia 26-20, Argentina - Norvegia 18-37.

Programul celorlalte meciuri care se vor disputa astăzi, în etapa a 3-a - ora 16.45: China - Japonia (Gr. B), Polonia - Angola (Gr. C); ora 17.00: Coreea de Sud - Congo (Gr. A); ora 19.00: Brazilia - Serbia (Gr. B), Spania - Argentina (Gr. C); ora 19.15: Muntenegru - Republica Dominicană (Gr. A); ora 21.15: Danemarca - Algeria (Gr. B), Norvegia - Paraguay (Gr. C); ora 21.30: Olanda - Franţa (Gr. A).