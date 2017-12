Succes conturat în repriza secundă pentru HCM

HCM Constanţa a câştigat, duminică, la Sala Sporturilor, scor 31-23 (13-15), meciul cu CS Caraş Severin, din etapa a 16-a a Ligii Naţionale de handbal masculin şi se îndreaptă cu paşi siguri spre al optulea titlu de campioană. Partida cu reşiţenii lui Aihan Omer - aplaudat de spectatorii constănţeni înaintea meciului, care nu au uitat cele două titluri câştigate de acesta cu HCM - nu a fost lipsită de suspans, oaspeţii având o primă repriză foarte bună. HCM a început mai bine meciul, a condus cu 4-1 şi 7-3, dar au urmat aproape zece minute de ineficacitate, care au permis reşiţenilor să preia conducerea, 10-7 - în min. 16! Angelovski şi Sadoveac au redus din diferenţă, apoi Buricea a readus egalitatea pe tabelă, 11-11 - în min. 23, dar Caraş Severin s-a desprins din nou până la pauză, conducând cu 15-11 în min. 29. Ultimele două goluri ale primei reprize au aparţinut Constanţei, prin Sadoveac şi Buricea, care anunţau revirimentul din partea secundă. HCM a apăsat pe acceleraţie, iar de la 11-15 în min. 29, s-a ajuns la 18-15 pentru HCM în min. 37. Cu Tucanu (40 ani), Pîrîianu (38 ani), Petrea şi Ionescu (ambii câte 35 ani), CS Caraş Severin nu a rezistat ritmului impus de campioana României, iar diferenţa a crescut constant, 20-16 - min. 42, 23-16 - în min. 46, pentru ca ultimul fluier să consfinţească un succes confortabil, 31-23 pentru HCM.

„Am avut o repriză bună şi cred că în partea secundă condiţia fizică şi unele greşeli copilăreşti au făcut ca HCM să facă diferenţa. Nu am putut obţine un rezultat favorabil, dar sper că a fost un meci plăcut. Am încercat să ne ridicăm la nivelul spectacolului”, a declarat antrenorul oaspeţilor, Aihan Omer. Extrema constănţeană George Buricea consideră că orgoliile dintre cele două echipe au contribuit la spectacolul din teren, apreciat şi de public. „Ambiţiile dintre cele două echipe au rămas, sunt mari, şi era normal să vină să facă un meci bun. Toate echipele se bat cu noi. Este normal să-ţi doreşti să învingi campioana. Au un antrenor bun şi era normal că va fi greu. Am intrat puţin relaxaţi şi poate şi obosiţi după meciurile care le-am avut în Liga Campionilor. Antrenorul ne-a certat la pauză şi am intrat altfel în repriza a doua. Sper că am făcut şi spectacol. Cred că şi suporterilor le era dor ţinând cont că am jucat numai în deplasare în Liga Campionilor”, a afirmat Buricea.

Au evoluat - HCM: Popescu (15 intervenţii), Stănescu (1x7m); Criciotoiu şi Angelovski - câte 7g, Csepreghi 6g (2x7m), Buricea 5g, Sadoveac 4g, Val 2g, Dragicevic, Stavrositu, Toma, Adzic; Caraş Severin: I. Andrei (9 intervenţii, 2x7m), Ionescu; Irimescu 6g (5x7m), Ciubotariu 4g, Pîrvan şi Cuciula - câte 3g, Tucanu şi Grigoraş - câte 2g, Pârâianu, Petrea şi Marta - câte 1g, Vaidasigan, Neagru, Stan.

Celelalte rezultate ale etapei: Bucovina Suceava - Ştiinţa Bacău 36-36, Poli Timişoara - CSM Ploieşti 34-25, HC Odorhei - CSM Bucureşti 39-30, Dinamo Bucureşti - Pandurii Tg. Jiu 34-26, U. Cluj - Potaissa Turda 26-37.

Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 29p, 2. Turda 25p, 3. Bacău 24p, 4. Odorhei 22p, 5. Suceava 19p, 6. Timişoara 15p (golaveraj: 403-399), 7. CSM Bucureşti 15p (450-448), 8. Caraş Severin 13p, 9. Tg. Jiu 10p (386-428), 10. Dinamo 10p (428-503), 11. CSM Ploieşti 6p, 12. U. Cluj 4p.