Succes cu emoţii pentru CV 2004 Tomis

CV 2004 Tomis Constanţa şi-a continuat seria de victorii în campionat şi a dispus cu 3:1 (23:25, 25:18, 25:21, 25:20) de CSM Bucureşti într-un meci disputat sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa, în etapa a 19-a din Divizia A1 la volei feminin. Victoria s-a conturat mai greu decât o arată scorul, pentru că oaspetele şi-au vândut foarte scump pielea. CSM a câştigat primul set, apoi a condus şi în prima parte a următoarelor trei seturi, dar gazdele au revenit de fiecare dată, impunându-şi superioritatea şi pe tabela de scor. De altfel, în primul set, antrenorul Darko Zakoc a fost nevoit să o schimbe pe Vesovic, care acuza dureri la umăr şi nu putea să atace. Singura trăgătoare de pe bancă a fost Thais, însă pe tot parcursul setului 1 echipa a fost dezechilibrată de o aşezare mai puţin obişnuită, cu extremele Cazacu şi Zakreuskaya aflate în aceeaşi linie în majoritatea rotaţiilor! „A trebuit să modific echipa de start din setul 2. Cazacu a revenit ca extremă, iar Thais a intrat ca universal. De asemenea, Butnaru a adus un plus în unele momente pe poziţia de centru. Din păcate, cei trei centri ai noştri nu sunt în forma cea mai bună, iar asta e o mare problemă în meciurile contra echipelor cu atacanţi puternici. Blocajul are prea multe slăbiciuni, aşa că e greu să te aperi în faţa unor asemenea echipe”, a explicat Zakoc.

Cu Zakreuskaya în zi deosebită, ca şi în partida cu Krasnodar (a reuşit sâmbătă 26 de puncte pe atac, din 58 de pase!, 5 blocaje şi un as), Tomis a rezolvat meciul cu CSM şi rămâne pe locul 2 în clasament. „Ne bucură această victorie, ştiam că o să fie un meci greu, pentru că ele au fost aproape să învingă pe Dinamo miercuri, în Cupa României. Noi am pregătit însă foarte bine partida şi asta s-a văzut pe teren”, a declarat centrul Elena Butnaru. „Avem câteva probleme în lot, dar asta nu este o scuză. Am jucat la nivelul maxim posibil în această alcătuire a echipei, iar cel mai important este că am reuşit să luăm cele trei puncte”, a spus libero-ul Marina Vujovic.

Au evoluat - Tomis (antrenori: Darko Zakoc şi Constantin Alexe): Neaga - Cazacu, Gavrilescu, Zarkova, Zakreuskaya, Vesovic şi Vujovic - libero (au mai jucat: Thais, Bogmatser, Ispas şi Butnaru); CSM (antrenor: Atanas Petrov): Popova - Skrabatun, Moldovan, Sosa, Radu, Karakasheva şi Medved - libero (au mai jucat: Judea, Iosef, Popescu şi Vrînceanu). Au arbitrat: Tudor Pop (Cluj) şi Lucian Năstase (Galaţi).

Celelalte rezultate din etapa a 19-a: SCM U. Craiova - Penicilina Iaşi 3:0 (25:16, 25:14, 25:14); Ştiinţa Bacău - Argeş Volei Piteşti 3:0 (25:19, 25:10, 25:16); Dinamo Bucureşti - CSM Lugoj 3:0 (25:12, 25:9, 25:20); CSM Sibiu - Unic Piatra Neamţ 3:2 (25:23, 25:21, 20:25, 14:25, 15:9); CSU Tg. Mureş - U. Cluj 3:0 (25:18, 25:22, 26:24).

Clasament: 1. Ştiinţa Bacău 49p/18j (setaveraj: 51:8); 2. CV 2004 TOMIS CONSTANŢA 43p/17j (47:14); 3. Dinamo Bucureşti 40p/18j (44:21); 4. CSU Tg. Mureş 39p (42:24); 5. Unic Piatra Neamţ 36p/18j (44:27); 6. CSM Bucureşti 34p/18j (38:27); 7. SCM U. Craiova 30p (34:30); 8. CSM Lugoj 20p (27:44); 9. Penicilina Iaşi 12p (17:49); 10. U. Cluj 11p/17j (18:45); 11. CSM Sibiu 8p (17:53); 12. Argeş Volei Piteşti 8p (16:53).