Succes cu emoţii pentru CVM Tomis

La cîteva zile după ce au participat în Final Four-ul de la Izmir, voleibaliştilor de la CVM Tomis le-a fost destul de greu să se motiveze în prima partidă cu Unirea Dej, contînd pentru play-off-ul Diviziei A1. Liniştiţi probabil de faptul că adversarii au acceptat să joace la Constanţa şi meciul programat iniţial pe teren propriu, gazdele au evoluat mult sub nivelul arătat în turneul final al Cupei Challenge, permiţînd clujenilor să echilibreze aproape în permanenţă disputa. Primul set a fost controlat de constănţeni pînă la al doilea time-out tehnic. Unirea a preluat conducerea cu 18-17, apoi Tomis s-a distanţat la 23-20. Oaspeţii au egalat, gazdele au irosit prima minge de set, apoi Dejul a reuşit două blocaje cu care a cîştigat parţialul: 26-24! Avertizată că oaspeţii nu au venit doar în plimbare la Constanţa, Tomis a jucat cu mai multă atenţie în seturile următoare, pe care şi le-a adjudecat cu 25-18, 25-20 şi 25-17. Nemulţumit de prestaţia coordonatorului Miklos Toronyai, antrenorul Stelio De Rocco l-a trimis în teren pe Sebastian Firpo, argentinianul jucînd pe finalul seturilor 2 şi 3, apoi întreg setul 4. CVM Tomis a cîştigat cu 3-1 prima întîlnire din play-off, iar încă o victorie, în partida programată sîmbătă, de la ora 15.00, tot în Sala Sporturilor, ar face inutil meciul al treilea şi i-ar permite campioanei en titre să se califice în semifinalele Diviziei A1. „Am evoluat un pic cam relaxaţi, cred că am şi subestimat puţin adversarii. Venim după un turneu extrem de puternic şi ne-a fost greu să coborîm la un nivel atît de scăzut. Marile echipe reuşesc întotdeauna să nu facă diferenţe între adversari, dar, din păcate, noi nu am reuşit şi am pierdut un set. Nu este un capăt de ţară, dar este păcat pentru efortul depus”, a declarat după meci Laurenţiu Lică. „La Izmir s-a acumulat o tensiune de bun augur, dovadă medalia de bronz cucerită acolo, iar acum a urmat o relaxare în joc. Pînă la urmă a ieşit bine, chiar dacă am pierdut un set. Îi felicităm pe adversari pentru ambiţia cu care au jucat, dar nu cred că vom ajunge să jucăm şi duminică”, a spus Petrişor Macovei. Sîmbătă, începînd cu ora 18.00, la Restaurantul “Sport”, medaliaţii cu bronz de la Izmir vor fi premiaţi de către Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa, în prezenţa ministrului Tineretului şi Sportului, Monica Iacob-Ridzi.

Au evoluat - Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Toronyai - Lică, Began, Macovei, Ashlei, Daivison şi Tănăsescu - libero (au mai intrat: Pereu şi Firpo); Unirea (antrenor Ovidiu Macarie): Halchin - Purice, Onuţe, Neamţ, Cristudor, Ţuţea şi Călin - libero (au mai intrat: Szekely, Dinu, Paşcan, Gagea şi Lescov). Au arbitrat: Florin Dimachi (Galaţi) şi Ştefan Becico (Bucureşti). Observator: Francisc Silaghi (Bucureşti).

Pe lîngă disputele CVM Tomis - Unirea Dej, în acest week-end Divizia A1 mai programează doar un joc din play-out. Duminică, la Tg. Mureş, Torpi şi Ştiinţa Bacău susţin meciul decisiv pentru evitarea retrogradării. Scorul general este 2-2, iar învingătoarea acestei partide se menţine în primul eşalon.