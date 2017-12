Succes dramatic pentru Săgeata

La capătul unei partide dramatice, Săgeata Năvodari s-a impus ieri, pe teren propriu, în duelul cu FC Botoşani, cu 2-1, în etapa a 11-a a Ligii a II-a. Năvodărenii au început în forţă şi au obţinut o lovitură de pedeapsă după faultul comis de Ursu asupra lui Jianu, scăpat singur spre poartă. Mai mult, fiind în postura de ultim apărător, moldoveanul a primit şi cartonaşul roşu. Căpitanul gazdelor, Vezan, a executat slab de la punctul cu var şi portarul Stamatin a reuşit să respingă. Contrar cursului jocului, oaspeţii au deschis scorul în min. 16, când Cîrjan a reluat cu capul, Viciu a respins în faţă, iar Mbella a îndeplinit o simplă formalitate. Conduşi pe tabela de marcaj, elevii lui Aurel Şunda s-au aruncat în ofensivă, dar imprecizia, ghinionul şi determinarea fundaşilor moldoveni au făcut ca scorul să rămână neschimbat până la pauză, în ciuda numeroaselor oportunităţi de a egala. La reluare, jocul a continuat după acelaşi tipar, însă Zaharia, Jianu şi Diaby nu au reuşit să înscrie din situaţii foarte bune. Mai mult, FC Botoşani a fost la un pas să-şi dubleze avantajul, dar Cîrjan a tras în plasa laterală, după ce trecuse şi de Viciu. Eforturile gazdelor au fost răsplătite în ultimul minut, când Diaby a deviat cu capul din centrul careului, mingea a lovit transversala şi s-a oprit în plasă. Iureşul năvodărenilor a continuat şi în prelungiri, iar la ultima fază a meciului Muşuroaia a adus o victorie extrem de importantă, trimiţând la colţul scurt, din 8 m.

DEDICAŢIE PENTRU ZAHARIA. La final, năvodărenii au încins hora bucuriei la mijlocul terenului şi au dedicat succesul atacantului Dorel Zaharia, a cărui soţie a născut, sâmbătă, un băieţel. „Am început bine, dar a fost acel moment psihologic al ratării loviturii de pedeapsă. Noi am căzut psihic, iar oaspeţii au dat gol la singura ocazie din prima repriză. Pe urmă, confruntarea a semănat cu meciul România - Irlanda de Nord, din 1985. Am ratat cel puţin douăsprezece ocazii de a marca, apoi am intrat în criză de timp şi ne-am hazardat. Trebuie să-i felicit pe jucători care au luptat până în ultima secundă şi cred că este o victorie meritată. Am câştigat trei puncte foarte importante”, a spus antrenorul principal al Săgeţii, Aurel Şunda, la conferinţa de presă.

Au evoluat - Săgeata (Aurel Şunda): Viciu - B. Oprea, Sg. Bar, Muşuroaia, Goşa - Diaby, V. Apostol, Vezan (66 Pleniceanu), Tigoianu (53 Şicu) - D. Zaharia, Jianu (68 Pecarov); CS Botoşani (antrenor Cristi Popovici): Stamatin - Patache, Ursu, C. Dinu, Gherman - M. Croitoru, Todoran (11 Atudorei), Vaşvari, Bordeanu - Mbella (62 Chiriac), Cîrjan (83 Vraciu). Au arbitrat: Radu Petrescu (Bucureşti) - Iulian Radu (Bucureşti) şi Cristian Marchidanu (Brăila). Marcatori: Diaby 90, Muşuroaia 90+3 / Mbella 16. Cartonaşe galbene: V. Apostol / Atudorei, Patache, C. Dinu. Cartonaş roşu: Ursu (min. 5).