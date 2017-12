Succes facil pentru CVM Tomis

Sâmbătă, la Sala Sporturilor, într-o partidă contând pentru etapa a 14-a din Divizia A1 la volei masculin, CVM Tomis Constanţa a dispus cu 3:0 (25:19, 25:17, 25:15) de Steaua Bucureşti, meciul durând puţin peste o oră de joc. A fost clară diferenţa de valoare dintre cele două echipe, gazdele impunându-se fără probleme în faţa unei echipe care nu a mai arătat dârzenia din meciul tur, de la Bucureşti, câştigat de Tomis cu 3:2. Per ansamblu, jocul a fost destul de urât, cu multe greşeli de ambele părţi, în special la serviciu şi atac. La formaţia constănţeană s-a putut observa un uşor reviriment, dar nu trebuie să trecem uşor peste evoluţia destul de palidă a bucureştenilor. „Nu a fost uşor meciul cu Steaua, pentru că la ora actuală noi nu ne aflăm într-o perioadă tocmai bună. Este binevenită victoria, după atâtea înfrângeri”, a declarat după meci Radu Began, căpitanul echipei constănţene. „Importantă este victoria, pentru că aveam mare nevoie de puncte, dar şi pentru că aveam nevoie să ne recăpătăm încrederea în propriile forţe. Am arătat că rămânem o echipă bună şi că, dacă trecem peste unele probleme psihologice, peste frustrarea dată de inconsistenţa în joc, putem fi foarte competitivi. Am avut execuţii bune, simple, în faţa unei echipe ca Steaua, care ne pune probleme de fiecare dată când o întâlnim şi care trebuie respectată mereu. Steaua nu a avut nicio şansă, pentru că Tomis a fost echipa mai bună”, a spus antrenorul principal Stelio De Rocco. „Am preluat echipa la 1 decembrie, dar avem multe înfrângeri pe teren propriu şi cred că mai mult decât salvarea de la retrogradare nu putem realiza”, a declarat Doru Grigore, antrenorul Stelei. Pentru CVM Tomis urmează încă două meciuri pe teren propriu în campionat, cu CVM Braşov, pe 30 ianuarie, şi cu Remat Zalău, pe 6 februarie.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Stelio De Rocco şi Mircea Dudaş): Firpo - Svetozarevic, Began, Macovei, Voinea, Romero şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Sajnberger, Szalai, Dumitrache şi Despotovski); Steaua (antrenor Doru Grigore): D. Rus - Oancea, Măcicăşan, Şerban, Roşu, Carpen şi B. Rus - libero (au mai jucat: Toboşi, Brînză, Coasă şi Mitrănescu). Au arbitrat: Lucian Năstase şi Nicolae Marin (ambii din Galaţi).

Celelalte rezultate din etapa a 14-a: U. Cluj - Unirea Dej 0:3; CVM Braşov - Explorări Baia Mare 0:3; SCM U. Craiova - VCM Piatra Neamţ 3:0; Dacia Buzău - Remat Zalău 0:3. Întâlnirea Torpi Tg. Mureş - Dinamo Bucureşti a fost amânată pentru 9 februarie. Federaţia Română de Volei a reprogramat pentru începutul acestei săptămâni două restanţe, ambele contând pentru etapa a 12-a: CVM Braşov - VCM LPS Piatra Neamţ (astăzi) şi SCM U. Craiova - Remat Zalău (mâine).

Clasament

1. CVM TOMIS 14 11 3 33:12 25

2. Explorări Baia Mare 14 10 4 33:16 24

3. Dinamo Bucureşti 13 10 3 33:12 23

4. Unirea Dej 14 9 5 32:18 23

5. Remat Zalău 13 9 4 30:14 22

6. Torpi Tg. Mureş 13 8 5 26:21 21

7. U. Cluj 14 7 7 27:29 21

8. VCM Piatra Neamţ 13 7 6 24:25 20

9. Steaua Bucureşti 14 5 9 23:31 19

10. SCM U. Craiova 13 4 9 16:29 17

11. Dacia Buzău 14 1 13 5:40 15

12. CVM Braşov 13 0 13 4:39 13