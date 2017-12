Succes fără emoţii pentru voleibaliştii constănţeni

Club Volei Municipal Tomis Constanţa s-a impus fără probleme în meciul jucat pe teren propriu, sâmbătă, cu Torpi Tg. Mureş, scor 3:0 (25:16, 25:12, 25:18), în etapa a 5-a a Diviziei A1 la volei masculin, şi se menţine pe locul 3 în clasament. Trei echipe au numai victorii în acest campionat, însă Remat Zalău a acumulat un punct mai mult decât Dinamo Bucureşti şi CVM Tomis, care au câştigat câte o partidă cu 3:2. Veniţi la Constanţa fără antrenor, mureşenii nu au pus niciun moment în pericol victoria gazdelor. „Poate pentru spectatori nu a fost un meci foarte atractiv, dar pentru moralul nostru este bine că am mai luat trei puncte, fără prea multe emoţii. Eu cred că ne-am impus tactica şi am câştigat cu uşurinţă”, a declarat antrenorul principal Viktor Sidelnikov. „Torpi a fost un adversar mai accesibil, dar noi încercăm să tratăm cu seriozitate fiecare partidă şi să ne omogenizăm cât mai bine pentru jocurile dificile care urmează, cu Dinamo şi cu Berlin”, a spus Marin Lescov, coordonatorul care a câştigat disputa pentru titularizare cu slovacul Jozef Janosik. „Mi-am făcut practic debutul în acest campionat. Mă bucur că am reuşit o victorie, după un meci frumos în care publicul ne-a susţinut. Orice meci trebuie abordat la 100% din potenţial, altfel nu avem şanse la titlu. Sper într-un rezultat favorabil şi în etapa viitoare, cu Steaua”, a declarat tânărul de 16 ani Alexandru Zahar, care a concretizat şi punctul de meci al Tomisului.

Torpi a fost condusă din teren de Sorin Schiesz, căpitanul echipei, care se ocupă şi de antrenamente. Mureşenii au ca obiectiv evitarea retrogradării, motiv pentru care nu şi-au pus prea multe speranţe în deplasarea de la Constanţa. „Diferenţa de valoare s-a văzut de la început şi până la sfârşit. Noi am venit aici cu speranţa de a face un joc cât mai reuşit, după ce în etapa trecută am jucat la Zalău, o altă echipă de top. Pentru noi urmează un meci foarte important, acasă cu CSM Bucureşti, în care sperăm să obţinem prima victorie din acest campionat”, a spus Schiesz.

În etapa viitoare, CVM Tomis va evolua, sâmbătă, în deplasare, cu Steaua Bucureşti. Partida va avea loc în Sala Regimentului de Gardă, de la ora 11.00, şi va transmisă în direct de postul Digi Sport.