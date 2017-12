Succes fără gol primit pentru FC Farul

FC Farul Constanţa, echipă pregătită de Viorel Tănase, a câştigat, sâmbătă, ultimul amical programat înaintea plecării în cantonamentul montan, impunându-se cu 3-0 în formaţiei tulcene Eolica Baia, clasată pe locul 6 în Seria a 2-a a Ligii a III-a la fotbal la finalul turului. Programată iniţial pe terenul central, partida a fost mutată pe terenul II din complexul sportiv din strada Primăverii din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile şi s-a desfăşurat pe durata a două reprize a câte 50 de minute. La capătul unui joc pe care l-au dominat cu autoritate, constănţenii au câştigat cu 3-0, prin golurile marcate de Ivanovici (min. 49), O. Gueye (min. 82) şi Coteanu (min. 93). Antrenorul Viorel Tănase a folosit următorii jucători - prima repriză: M. Toma - Niţescu, Stegaru, V. Sandu, D. Eze - Pană, Buzea - A. Neagoe, Ivanovici, C. Miron - Pătulea; repriza a doua: G. Curcă - I. Călin, I. Barbu, L. Dobre, D. Eze (66 Pană, 91 V. Gheorghe) - A. Neagoe (68 B. Nicola), Sascău - Copil (97 Curtnazar), Al. Paraschiv, Coteanu - O. Gueye. Tehnicianul constănţean nu i-a putut folosi din cauza accidentărilor pe R. Neagoe, Husein şi Stăncioiu, în timp ce sârbul Petar Mudresa, venit în probe, a refuzat să joace din cauza unor dureri de spate şi a plecat de la Constanţa. De partea cealaltă, Eolica, antrenată de Mihai Guliu, a jucat în următoarea formulă: Vlas - Ţarălungă, C. Petre, Paşcovici, Şuta - Fl. Tudorache - C. Ciobanu, R. Oprea, Chirilă - Banioti, Stere. Au mai intrat: David, T. Alexe, Şt. Sandu, I. Lupu, M. Dan, Pânzaru, Gula, Curumi, Bangheorghe. În min. 76, Lupu a fost eliminat pentru cumul de cartonaşe galbene, dar, conform înţelegerii între cele două echipe, a fost înlocuit. Partida a fost arbitrată de o brigadă constănţeană, cu Dragoş Teodor la centru, asistat de Aurel Oniţă şi Gabriel Georgescu.

OFERTE PENTRU NOII VENIŢI. La finalul partidei, antrenorul Viorel Tănase a făcut o scurtă analiză a evoluţiei jucătorilor veniţi în probe. „Orice succes mă satisface, dar să nu uităm că sunt doar meciuri amicale, în care am vrut să văd jucătorii veniţi în probe. Majoritatea m-au convins şi vor rămâne Miron, Ousmane Gueye, Pană, Copil şi Andrei Neagoe, ca şi localnicii Coteanu şi Berti Nicola. Vom mai aduce cel puţin un fundaş central. În privinţa lui Dino Eze, acesta nu m-a convins în totalitate şi o să vedem ce-i poate oferi conducerea clubului, pentru că este extracomunitar şi sunt probleme în acest sens”, a spus Tănase. Oficialii clubului le-au făcut oferte concrete noilor veniţi, urmând ca situaţia să se clarifice până la plecarea spre Poiana Braşov, programată miercuri.