Succes fără probleme pentru CVM Tomis

CVM Tomis Constanţa a obţinut a doua victorie în actuala ediţie a Diviziei A1 la volei masculin, în tot atâtea partide jucate. Scorul meciului de la Piatra Neamţ a fost identic celui din prima etapă, când constănţenii au dispus pe teren propriu, cu 3:1, de nou promovata CSM Bucureşti. De această dată, Tomis a câştigat lejer primul set, dar l-a pierdut pe al doilea! La jumătatea setului secund, Bahov l-a înlocuit pe Merkushev şi a rămas pe teren până la finalul partidei. În această alcătuire, formaţia constănţeană şi-a revenit ca joc, astfel că în seturile 3 şi 4 nemţenii nu au avut nicio şansă. Rezultat final: VCM LPS Piatra Neamţ - CVM Tomis Constanţa 1:3 (15:25, 25:19, 16:25, 17:25).

„Echipa nu a jucat rău. Am luat destul de uşor primul set, însă în al doilea am avut unele probleme cu preluarea şi nu am mai forţat serviciul la fel ca până atunci. Am revenit din setul trei şi ne-am impus, pentru că de această dată ştiam la ce să ne aşteptăm de la echipa adversă. Lescov a jucat bine la coordonare, am avut un blocaj bun, dar nu sunt foarte satisfăcut de atac”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Viktor Sidelnikov. „Meciul a fost mai greu decât o arată scorul final, însă am tratat echipa adversă aşa cum trebuie şi ne-am impus. Am început să arătăm ca echipă şi asta mă bucură. Mai sunt mici probleme, pe care le vom rezolva săptămâna aceasta, până începe Cupa României”, a spus centrul Petrişor Macovei, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.

Au evoluat - VCM Piatra Neamţ (antrenori Dan Gavril şi Nicolae Buruş): Moisa - Matei, Tofan, Mihalcea, Tebieş, Iosif şi Gavril - libero (au mai jucat: Cazacu, Alecsăndruţ, Viţelaru şi Ştefură); CVM Tomis (antrenori Viktor Sidelnikov şi Răzvan Parpală): Lescov - Ditlevsen, Began, Macovei, Merkushev, Chiţigoi şi Marquinho - libero (au mai jucat: Bahov şi Mihăilă). Au arbitrat: Lucian Năstase (Galaţi) şi Bogdan Stoica (Bucureşti).

Celelalte rezultate ale etapei: Steaua - Dinamo 1:3 (25:21, 17:25, 19:25, 24:26); Torpi Tîrgu Mureş - U. Cluj 2:3 (25:15, 25:20, 25:27, 14:25, 16:18); Unirea Dej - Remat Zalău 1:3 (25:21, 24:26, 22:25, 15:25); CSM U. LPS Suceava - CSM Bucureşti 0:3 (18:25, 24:26, 18:25). Partida Ştiinţa Explorări Baia Mare - SCM U. Craiova va avea loc mâine, de la ora 17.00.

Clasament

1. Dinamo Bucureşti 2 2 0 6:1 6

2. Remat Zalău 2 2 0 6:1 6

3. CVM TOMIS 2 2 0 6:2 6

4. U. Cluj 2 2 0 6:4 4

5. Unirea Dej 2 1 1 4:3 3

6. Steaua Bucureşti 2 1 1 4:3 3

7. CSM Bucureşti 2 1 1 4:3 3

8. Explorări Baia Mare 1 0 1 2:3 1

9. Torpi Tg. Mureş 2 0 2 2:6 1

10. VCM Piatra Neamţ 2 0 2 1:6 0

11. CSMU LPS Suceava 2 0 2 0:6 0

12. SCM U. Craiova 1 0 1 0:3 0