Succes important pentru HC Dobrogea Sud, constănţenii sunt tot mai aproape de podium

Etapa a şasea a Ligii Naționale de handbal masculin s-a încheiat sâmbătă seară, la Constanţa, cu partida dintre Handbal Cub Dobrogea Sud Constanţa şi SCM Politehnica Timișoara, un duel care a oferit mai mereu în Sala Sporturilor confruntări aprige. La fel au decurs ostilităţile şi în meciul de sâmbătă, în prima repriza echilibrul fiind prezent până în minutul 25. Oaspeţii conduceau atunci cu 9-8, moment în care defensiva constănţeană a închis culoarele spre poarta lui Ionuţ Iancu, excelent pe toată durata partidei, având 16 intervenţii salvatoare, inclusiv o aruncare de la 7 metri apărată. HCDS nu a primit gol până la pauză, înscriind de cinci ori consecutiv, astfel că echipa de la ţărmul mării a intrat la cabine cu un avantaj important, 13-9. Avantaj care a crescut decisiv în primele minute ale reprizei a doua, 18-12, până la final handbaliştii pregătiţi de Zvonko Sundovski şi Marko Isakovic păstrând trei-patru goluri în plus faţă de formaţia timişoreană, care nu a mai putut reveni. Scor final: HC Dobrogea Sud - Poli Timişoara 25-19. În urma acestei victorii, HCDS a urcat pe locul 5 în clasament, cu 12 puncte, depăşind echipa de pe Bega, care a suferit pe Litoral prima înfrângere din actualul campionat.

Pentru HC Dobrogea Sud au marcat Chikovani 5 goluri (1 din 7m), Nistor 4g, Vujovic 4g, Crnoglavac 4g (1 din 7m), Csog 3g, Malinovic 2g, Markoski 1g, Mocanu 1g şi Kevic 1g.

„Ca de obicei, meciurile cu Timişoara sunt unele foarte tari. Am avut noroc cu apărarea, a mers foarte bine, poarta la fel, a prins extraordinar de bine, şi şapte metri. A fost super, în repriza a doua ne-am concentrat un pic mai bine pe atac. Asta s-a şi discutat la vestiare, Zvonko (n.r. - Sundovski) ne-a certat un pic, nu am tratat foarte bine jocul de atac. Mai avem scăpări la finalizare. Era foarte important meciul pentru noi, mă bucur că l-am câştigat şi rămânem acolo, aproape de podium”, a spus Ionuţ Nistor, completat de Ionuţ Iancu: „Un meci foarte important, mai ales că ei de fiecare dată când joacă împotriva noastră se luptă foarte, foarte tare. Mă bucur că am reuşit să-i învingem, am luat cele trei puncte şi mă bucur că am putut să îmi ajut echipa. Sper să fie aşa în fiecare meci şi să-mi ajut echipa. Mă bucur că am revenit la Constanţa”.

Celelalte rezultate din etapa a șasea: Dinamo Bucureşti - CSM Bacău 36-28 (20-9), CS HC Buzău - Universitatea Cluj 31-21 (14-10), CSA Steaua București - CSM Bucureşti 24-27 (12-13), Potaissa Turda - CSM Focşani 32-33 (19-18), Dunărea Călăraşi - CSM Făgăraş 31-23 (14-13), Minaur Baia Mare - CSU Suceava 32-27 (16-10).

Clasament: 1. CSM 16p (golaveraj: 157-129), 2. Turda 13p (188-153), 3. Dinamo 13p (188-158), 4. Focşani 13p (171-149), 5. HCDS 12p (152-148), 6. Timişoara 11p (152-149), 7. Steaua 10p (159-153), 8. Baia Mare 9p (176-160), 9. Călăraşi 9p (154-145), 10. Buzău 6p (140-155), 11. Făgăraş 3p (134-162), 12. Bacău 3p (149-180), 13. Suceava 2p (138-158), 14. Cluj 0p (138-197).