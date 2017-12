Succes important pentru HC Farul

Aflată în luptă pentru promovarea directă în Liga Națională de handbal masculin, HC Farul a obținut sâmbătă o victorie extrem de importantă în fieful ocupantei ultimei trepte a podiumului clasamentului Seriei A din Divizia A, CSM București II, scor 27-25 (11-13), într-o partidă contând pentru etapa a 10-a. Întâlnirea a fost una extrem de încinsă, constănțenii acuzând arbitrajul cuplului Marian Drăghici - Ionuț Drăguț, care a trecut cu vederea jocul dur al gazdelor. „S-a jucat foarte dur, iar sancțiunile au fost date exact invers. Împotriva noastră au fost dictate cu mare ușurință eliminări de două minute, în timp ce intervențiile tari ale gazdelor erau considerate simple faulturi de joc. De altfel, în ultimele meciuri din acest campionat am simțit că suntem urmăriți și vânați de arbitraj, iar cei doi de la partida cu CSM București II ne-au fost clar ostili. Cu câteva minute înainte de final, la o fază de atac, Lekovic a fost busculat de doi adversari, fiind lovit cu genunchiul în față. A rispotat fără să-și agreseze adversarul și a fost descalificat, cu cartonaș albastru, ceea ce înseamnă o amendă și posibila suspendare pentru derby-ul cu Iași. În schimb, dinamoviștii au fost sancționați doar cu eliminări de două minute. Le-am spus celor doi arbitri că îi paște o suspendare pentru că avem probele video și le vom depune la federație”, a declarat antrenorul Eden Hairi.

REVENIRE PE FINAL

Prima repriză a fost una echilibrată, cu cele două formații succedându-se la conducere pe tabela de marcaj, însă bucureștenii au intrat la cabine cu un avantaj de două goluri. La reluare, gazdele s-au aflat la cârma întâlnirii, distanțându-se la patru lungimi, dar finalul le-a aparținut constănțenilor, care au remontat spectaculos. „Ne-au surprins un pic prin jocul celor doi veniți de la echipa mare, Mănescu și Constantinescu, dar au condus la pauză din cauza greșelilor făcute de noi pe final. În repriza a doua, am jucat foarte bine în apărare, unde ne-au ajutat intervențiile excelente ale portarului Fuică, dar și experiența lui Enescu. Cu câteva minute înainte de final, adversarii aveau un avantaj de trei goluri, dar am cerut un time-out și totul s-a schimbat din acel moment. Am întors soarta meciului și am câștigat trei puncte importante”, a povestit Hairi. Grație acestui succes, HC Farul își menține șansele teoretice de a ocupa prima poziție la finalul turului, ceea ce ar însemna participarea în Cupa României, unde ar da piept cu Dinamo București în optimi. „Nu ne facem mari iluzii, chiar dacă vom reuși să învingem pe Poli Iași în etapa următoare. Am fi la egalitate de puncte, dar, la finalul turului, departajarea se face la golaveraj, ceea ce înseamnă că ar trebui să câștigăm la diferență de vreo 20 de goluri”, a explicat tehnicianul constănțean.

Pentru HC Farul: Loghin 6, Savu 5, Lekovic 4, C. Ion 3, Cîrchea 2, Tudorancea 2, Al. Pană 1, Stankovic 1, Nițu 1, Enescu 1, Susanu 1.

Cealaltă echipă constănțeană din Seria A, HC Dobrogea Sud II, nu a jucat în această etapă, pentru că adversara sa, CSM Ploiești, nu a fost programată din cauza problemelor financiare.

Celelalte meciuri ale etapei: CSU Tîrgoviște - HC Buzău 21-42, Politehnica Iași - ACS Atletico Alexandria 34-23, LPS Piatra Neamț - CSU Danubius Galați 21-36. Știința Municipal Bacău și CSM Botoșani au stat.

Clasament: 1. Politehnica Iaşi 24p (golaveraj: 281-173, 8j), 2. HC FARUL 21p (242-188, 8j), 3. CSM Bucureşti II 15p (305-243, 9j), 4. HC Buzău 15p (240-206, 8j), 5. HC DOBROGEA SUD II 15p (261-235, 8j), 6. Ştiinţa Bacău 15p (241-230, 8j), 7. Galaţi 12p (250-201, 8j), 8. Alexandria 9p (221-209, 8j), 9. LPS Piatra Neamţ 6p (190-206, 7j), 10. CSM Botoşani 3p (199-320, 9j), 11. CSU Târgovişte 3p (152-318, 8j), 12. CSM Ploieşti 1p (61-93, 4j).

