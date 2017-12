Succes la limită pentru FC Braşov

Partida tur din a doua semifinală a Cupei României-Timişoreana la fotbal s-a disputat aseară, la Braşov. Duelul dintre antrenorii Viorel Moldovan şi Marius Lăcătuş a fost câştigat, la limită, de Moldovan, braşovenii marcând unicul gol al întâlnirii prin căpitanul Robert Ilyeş, în min. 5. FC Braşov - FC Vaslui 1-0 şi formaţia de sub Tâmpa se gândeşte la prezenţa în marea finală. Au evoluat - FC Braşov (antrenor: Viorel Moldovan): D. Coman - Rui Duarte, Oros, Nuno Diogo, C. Ionescu - M. Roman, N. Grigore (63 M. Cristescu), Măldărăşanu (71 C. Munteanu), Landauri (81 I. Voicu) - Ilyeş (cpt.) - Savic; FC Vaslui (antrenor: Marius Lăcătuş): Kuciak - Milanov, Gladstone, Papp (cpt.), D. Sănmărtean - Pavlovici - Delgado (88 Neagu), Zmeu (74 R. Costin), L. Sănmărtean (46 A. Gheorghiu) - Wesley - Costly. Miercuri seară, în prima semifinală, manşa tur: Dinamo - CFR Cluj 1-1 (L. Goian 10 / Y. Kone 25). Partidele retur se vor disputa pe 14 aprilie (CFR - Dinamo) şi 15 aprilie (Vaslui - Braşov). Finala competiţiei va avea loc pe 26 mai, pe Stadionul “Emil Alexandrescu” din Iaşi.