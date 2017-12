Succes la limită pentru România în Fed Cup

Echipa României de Fed Cup a debutat cu dreptul în Grupa B a primei divizii a Zonei Euro-africane. Miercuri seară, la Budapesta, tenismenele tricolore au învins în prima partidă reprezentativa ţării gazdă, Ungaria, cu 2-1. Din păcate, liderul româncelor, constănţeanca Simona Halep, locul 10 WTA, a produs o surpriză neplăcută, fiind învinsă de nr. 1 din tabăra adversă, Timeea Babos, nr. 83 WTA, cu 1-6, 7-5, 6-3.

„Îmi pare rău foarte rău pentru România şi îmi pare rău că am pierdut. O să dau tot ce-i mai bun pentru echipă. Am jucat bine până la 5-3, dar am făcut pasul în spate şi nu am fost destul de agresivă. Babos a fost mai bună ca mine şi a jucat mai bine în setul decisiv”, a spus Halep. Punctele României au fost aduse de Sorana Cîrstea (26 WTA), care s-a impus, cu 6-1, 6-0, în disputa cu Reka-Luca Jani (253 WTA), şi de dublul format din Monica Niculescu şi Irina Begu, învingător în faţa cuplului alcătuit din Babos şi Jani, cu 6-7 (5/7), 6-2, 6-0. România, care are drept obiectiv promovarea în play-off-ul Grupei Mondiale II, a avut zi liberă ieri, urmând ca astăzi, de la ora 17.00, să întâlnească, în al doilea meci din grupă, Marea Britanie.