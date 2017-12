Succes la pas pentru tricolori

Primul joc oficial al naţionalei de fotbal a României la Piatra Neamţ a constituit o reuşită deplină. Pe lîngă organizarea ireproşabilă asigurată de clubul nemţean, tricolorii au obţinut o victorie facilă în faţa reprezentativei Luxemburgului, scor 3-0. Succesul elevilor lui Victor Piţurcă n-a stat nicio clipă sub semnul întrebării, Mutu, servit ideal de Zicu, deschizînd scorul, în min. 25: 1-0. Avea să fie unicul gol al reprizei întîi, pentru că lobul lui Zicu peste portarul Joubert, din min. 38, a fost respins de pe linia porţii de stoperul Hoffmann. La patru minute de la reluare, Zicu a pasat pentru Contra, iar fundaşul lui Getafe a străpuns defensiva luxemburgheză şi a trimis apoi în plasă pe lîngă portarul Joubert, ieşit în întîmpinare: 2-0. Coautor la primele două reuşite, Zicu a avut şansa să înscrie primul gol sub “tricolor”, în min. 78, însă, după ce a driblat portarul, a trimis prea slab spre poartă prilejuîndu-i fundaşului Reiter să intervină. A fost totuşi 3-0 în min. 89, cînd Dorin Goian a reluat spectaculos pe spate, iar noul intrat Marica a îndeplinit o simplă formalitate din careul mic, închizînd tabela: România - Luxemburg 3-0. “Azi am reuşit să obţinem o victorie meritată. Chiar dacă nu a fost un scor mai mare, consider că a fost un spectacol agreabil, pentru că am avut foarte multe ocazii de poartă. Eu, în primul rînd, îmi doream să cîştigăm pentru că importante erau cele trei puncte puse în joc”, a declarat imediat după meci Victor Piţurcă.

Au evoluat formaţiile - România (antrenor Victor Piţurcă): Lobonţ - Contra, Tamaş (87 D. Stoica), Goian, Şt. Radu - Cociş, Rădoi, Roşu (51 Ad. Cristea) - Zicu, D. Niculae (66 Marica), Mutu; Luxemburg (antrenor Guy Hellers): Joubert - Bigard, Hoffmann, Reiter, Strasser - Peters, Bettmer (46 Sagrahola), Lombardelli, Remy, Mutsch - Collette (46 Rayal). Au arbitrat: Romans Layuks - Janis Pukijans şi Sergejs Braga (toţi din Letonia).

Aseară, în Grupa G, echipa Albaniei a furnizat o mare surpriză în Grupa G, remizînd, la Sofia, cu Bulgaria, scor 0-0. “Ne bucură faptul că unul dintre adversarii noştri nu a reuşit să cîştige pe teren propriu şi lucrurile merg tot mai bine pentru noi. E foarte important că bulgarii nu au reuşit să cîştige meciul cu Albania. Sper ca şi Slovenia să încurce pe Olanda si atunci chiar ar fi extraordinar. Nu mă interesează pe ce loc vom termina grupa atît timp cît ne vom califica la turneul final”, a afirmat selecţionerul României după aflarea rezultatului de la Sofia. Partida Slovenia - Olanda a luat sfîrşit după închiderea ediţiei.

Azerbaidjan a produs surpriza

Aseară, pînă la închiderea ediţiei s-au mai disputat alte şase partide în preliminariile EURO 2008, rezultatele consemnate fiind următoarele - Grupa A: Azerbaidjan - Finlanda 1-0 (Imamaliev 83); Grupa B: Ukraina - Lituania 1-0 (Gusev 47), Georgia - I-le Feroe 3-1 (Siradze 26, Iashvili 45, 90-pen. - Jacobsen 56); Grupa C: Ungaria - Moldova 2-0 (Epureanu 9-autogol, Gera 63); Grupa D: Cehia - Cipru 1-0 (Jan Koller 21); Grupa E: Israel - Estonia 4-0 (Tal 20, Colautti 31, Sahar 77, 80).

Clasament Grupa G

1. ROMÂNIA 5 3 2 0 10- 3 11

2. Olanda 5 3 2 0 7- 2 11

3. Bulgaria 5 2 3 0 7- 3 9

4. Belarus 5 2 1 2 9-11 7

5. Slovenia 4 1 1 2 4- 7 4

6. Albania 5 0 3 2 3- 6 3

7. Luxemburg 5 0 0 5 1- 9 0