Succes pentru Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu

15:31:52 / 03 Noiembrie 2017

Aeroportul rusinii!

Tot ce se intampla in Constanta in general si pe MK in special este un paradox.Toate necajitele de orase cu aerport tot au mai mult dec2 curse iarna asa cum are Cta.In Craiova Iasi Bacau Suceava nu mai vorbesc de Timisoara sau Cluj sunt zeci de curse!Cta inconjurata de 5 judete nu poate avea mai mult de 2 curse pe timpul.iernii?E greu de crezut!Cineva nu vrea!Nu vreti sa aflati si sa ne spuneti si npua?