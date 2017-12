Succes pentru avionul solar

Avionul solar elveţian Solar Impulse a aterizat, în noaptea de joi spre vineri, pe aeroportul Barajas din Madrid, încheind, astfel, prima etapă a primului său zbor intercontinental, între Payerne, Elveţia şi Maroc, înaintea unui tur al lumii, programat în 2014. După decolarea de joi, întârziată cu aproape două ore din cauza ceţii, aparatul a recuperat întârzierea şi a parcurs cei 2.000 de kilometri în circa 17 ore de zbor. Avionul, care nu foloseşte niciun fel de carburant, a trecut graniţa spaniolă, joi după-amiază, după zece ore de zbor, survolând la mare altitudine Munţii Pirinei, principalul obstacol din drumul său. De la bordul avionului, pilotul Andre Borschberg a intrat în contact direct cu posturi de radio şi televiziune.

Solar Impulse are anvergura unui Airbus A340, de 63,4 metri, dar cântăreşte doar 1.600 de kilograme, greutatea unei maşini medii. Zborul pe etape a fost necesar pentru că aparatul nu este suficient de spaţios pentru a permite un traseu mai lung. La escala de la Madrid se vor face şi verificări tehnice, înaintea plecării spre Maroc, prevăzute cel mai devreme luni. Celălalt co-fondator al proiectului, exploratorul Bertrand Piccard, va prelua apoi ştafeta, pentru a pilota aparatul deasupra strâmtorii Gibraltar spre destinaţia finală, Rabat. Acest zbor, primul deasupra Mării Mediterane, va fi ultima repetiţie înaintea turului lumii din 2014. În plus va permite echipei să testeze aparatul în condiţiile traficului aerian internaţional şi de pe marile aeroporturi. Circa 70 de persoane şi 80 de colaboratori au lucrat şapte ani la realizarea acestui avion din fibră de carbon. A început şi construirea celui de-al doilea aparat, care va face înconjurul lumii, fără carburant, în 2014. Acesta va fi mai mare, va avea un post de pilotaj mai spaţios dar şi noi baterii şi motoare. Avionul va fi gata în 2013, în acelaşi an fiind prevăzut şi primul zbor de încercare.