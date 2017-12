Succes prețios pentru Phoenix Constanța, pe terenul Rapidului

Vineri după-amiază, în sala Rapid din Capitală, CS Phoenix Constanța a disputat meciul cu Rapid București contând pentru etapa a 6-a din Liga 1 de baschet feminin, prima din returul campionatului. În fața unei contracandidate la primul loc în Grupa 1, jucătoarele antrenate de Predrag Stanojcic și Dan Constantinescu au obținut o victorie extrem de prețioasă, scoțând practic formația bucureșteană din lupta pentru șefie. Învinsă și în tur, la Constanța, dar și pe teren propriu, de liderul CSM Târgoviște, Rapidul va termina pe locul 3 sezonul regulat.

Phoenix a învins Rapidul cu 71-66 (41-30), iar scorul pe sferturi a fost 27-17, 14-13, 17-26 și 13-10. Au marcat pentru Phoenix: E. Armanu 19 puncte (5x3), Douglas 18 (2x3), Kirberg 14 (2x3), Williams 12, D. Fota 8. Au mai jucat: B. Fota, Bogățeanu, Crăciun. Rezerve neutilizate: Marcu, B. Ivanov, A. Ivanov, Mocanu.

Antrenorii echipei constănțene au utilizat cele mai valoroase jucătoare din lot și le-au odihnit mai rar pe titulare, dată fiind valoarea adversarelor. „Am câștigat greu, am câștigat o partidă jucată sub o mare presiune, dar am câștigat. Asta e cel mai important. Urmează acum meciul decisiv pentru primul loc, cel cu Târgoviște, o echipă cu experiență mai mare. Ambiția noastră este să ne revanșăm după înfrângerea din deplasare”, a declarat Cristian Mănăstireanu, președintele clubului constănțean.

Partida Phoenix - Târgoviște, din etapa viitoare, va avea loc pe 3 decembrie. În tur, CSM a învins cu 68-62.

CSM Târgoviște a rămas lider al clasamentului, cu 10 puncte din 5 jocuri (cinci victorii, zero înfrângeri), urmată de CS Phoenix Constanța 9p/5j, Rapid București 7p/5j, CS Baschet Teleorman II Alexandria 6p/5j și Sepsi Sic II Sf. Gheorghe 3p/4j. Celălalt rezultat din etapa a 6-a: Târgoviște - Alexandria 113-45 (meci jucat în devans).

