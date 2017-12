Succes repetat în faţa Turciei pentru voleibalistele tricolore

Reprezentativa de volei feminin a României a început în forţă prima ediţie a Ligii Europene. Chiar dacă această competiţie se vrea a fi una în care vor fi folosite viitoarele jucătoare de bază ale echipei naţionale, Gavrilescu, Nneka, Miclea şi compania şi-au luat în serios rolul, obţinînd două victorii în faşa Turciei. După ce vineri au cîştigat cu 3-2 (14-25, 25-20, 15-25, 25-18, 15-12), româncele au repetat succesul şi în cea de-a doua întîlnire, impunîndu-se, sîmbătă, tot în Sala Sporturilor din Constanţa, mult mai clar decît în partida precedentă, cu 3-0 (25-22, 25-23, 25-12). Intrate de această dată mult mai motivate în teren, jucătoarele antrenate de Bogdan Paul au fost mai mereu cu un pas înaintea adversarelor. Deşi au condus în permanenţă în primul set, tricolorele s-au văzut egalate spre final, de la 20-16 scorul devenind 21-21. Timpul de odihnă cerut de Bogdan Paul a avut rezultatul scontat şi România a cîştigat setul cu 25-22. Încurajate de un grup numeros de suporteri, care a făcut spectacol în tribune, Turcia a luptat în cel de-al doilea set pentru egalare. Elevele lui Alessandro Chiappini au apăsat pe serviciu şi au condus cu 15-11 şi 20-18. Trei puncte reuşite consecutiv de echipa noastră au fost decisive şi tricolorele s-au impus cu 25-23. Setul al treilea a fost un galop de sănătate pentru România, care şi-a adjudecat acest parţial într-o manieră categorică, scor 25-12. Au evoluat - România: Miclea - Mureşan, Gavrilescu (cpt.), Nneka, Zaharia, Trică şi Pristavu - libero, au mai jucat: Albu, Anghel şi Drîmboi; Turcia: Pelin (cpt.) - Seray, Ipek, Seda, Bahar, Deniz şi Gulden - libero, au mai jucat: Naz, Duygu şi Meryem. Au arbitrat: Ritvars Alksnis (Letonia) şi Vladimir Simonovic (Serbia).

România a meritat victoria

„Felicit România pentru că a jucat cu entuziasm. Au luptat pentru această victorie şi o merită. Primele două seturi au fost echilibrate, dar în cel de-al treilea nu am mai reuşit să jucăm nimic. Sper ca româncele să se califice în Final Four şi să jucăm din nou”, a spus dezamăgită Pelin Celik, căpitanul echipei adverse aniversîndu-şi sîmbătă ziua de naştere. „România a jucat foarte bine. Au speculat bine greşelile noastre şi merită această victorie. Noi avem nevoie de timp pentru a ne omogeniza, pentru că nu am mai jucat niciodată în această formulă. Am preluat bine, dar nu am atacat în forţă. Mai avem de lucrat la relaţiile de joc”, a spus antrenorul Turciei, Alessandro Chiappini. „Primele două seturi au fost foarte dificile, dar ne-a ajutat victoria de vineri. Am prins încredere în noi şi am reuşit să ne impunem”, a adăugat căpitanul echipei noastre, Claudia Gavrilescu, componenta formaţiei CS Volei 2004 Tomis Constanţa. „În primele două seturi partida a fost mult mai dificilă decît cea precedentă. Tocmai acel echilibru dintre noi a dat o încărcătură mai mare, pentru că în orice moment situaţia se putea schimba pe tabelă. Faptul că am reuşit să revenim în cel de-al doilea set a contat foarte mult în economia jocului”, a declarat Paul Bogdan, antrenorul României.

Tot în Grupa B a Ligii Europene, Franţa a trecut fără probleme de Marea Britanie, 3-0 (25-22, 25-12, 25-11) şi 3-0 (25-21, 25-18, 25-18). România va întîlni Franţa în următoarea rundă, în deplasare, pe 30 şi 31 mai. În Grupa A s-au înregistrat următoarele rezultate: Bulgaria - Spania 0-3 (23-25, 20-25, 20-25) şi 3-1 (25-21, 25-17, 19-25, 30-28); Serbia - Grecia 3-0 (25-21, 25-14, 25-15) şi 3-1 (20-25, 25-23, 25-20, 25-20).