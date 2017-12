Succes scontat pentru CVM Tomis

SUCCES CLAR. Cu câteva zile înainte de primul meci din Cupa CEV, cel cu Montpellier, CVM Tomis a jucat în campionat cu SCM U. Craiova, formaţie promovată anul acesta în primul eşalon. Conform aşteptărilor, campionii s-au impus fără probleme, cu 3:0 (25:18, 25:20, 25:23), după 75 de minute de joc. Began şi compania au făcut o repetiţie bună înaintea partidei din Cupele Europene, toţi voleibaliştii constănţeni arătând poftă de joc în meciul cu craiovenii. Antrenorul principal Stelio De Rocco s-a declarat însă mulţumit doar de rezultat, nu şi de evoluţia echipei de pe Litoral. „A fost un meci prea uşor înaintea debutului în Cupa CEV. Am făcut multe lucruri bune astăzi (n.r. - sâmbătă), dar şi destule erori, mai ales de pasare a mingii. Nu este posibil să faci atâtea greşeli, la serviciu şi la preluare, în faţa unui asemenea adversar. Victoria rămâne victorie, dar este necesar să ne ridicăm nivelul de joc şi sunt convins că vom reuşi acest lucru în faţa francezilor. La Budva am jucat la un nivel mult mai înalt, de aceea sunt sigur că miercuri veţi vedea o altă echipă Tomis. Le-am spus jucătorilor că este nevoie să fie perfect pregătiţi din punct de vedere mental la meciul cu Montpellier”, a declarat tehnicianul canadian. „Am avut destule faze reuşite astăzi (n.r. - sâmbătă). Îi ştiam pe craioveni din Cupa României, am încercat să punem presiune cu serviciul şi atacul şi cred că am reuşit. Poate că am fi dorit un adversar care să ne solicite mai mult înaintea meciului cu Montpellier, dar asta este”, a spus extrema Toon Van Lankvelt. Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Liovi, Began (cpt.), Hernandez, Voinea, Van Lankvelt şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Despotovski, Dumitrache şi Mihăilă); Craiova (antrenor Dănuţ Pascu): Stoian (cpt) - Briscan, Terpea, Coasă, Oprişor, Bala şi Călin - libero (au mai jucat: N. Munteanu, Todor şi Teleleu). Au arbitrat: Mirel Zaharescu (Galaţi) şi Mihai Coman (Bucureşti).

Miercuri, de la ora 20.15, în Sala Sporturilor din Constanţa, CVM Tomis întâlneşte echipa franceză Montpellier Volley, într-un meci contând pentru 16-imile de finală ale Cupei CEV. Partida va fi prefaţată astăzi, de la ora 12.00, într-o conferinţă de presă găzduită tot de Sala Sporturilor.

ETAPA SURPRIZELOR. A fost etapa oaspeţilor în Divizia A1, dar şi a surprizelor, cea mai mare fiind produsă de Dinamo, care a câştigat un meci foarte important, cel de la Zalău. Celelalte rezultate ale etapei a 8-a: U. Cluj - Torpi Tg. Mureş 2:3; Dacia Buzău - CVM Braşov 3:1; Steaua Bucureşti - Explorări Baia Mare 1:3; Remat Zalău - Dinamo Bucureşti 1:3; Unirea Dej - VCM Piatra Neamţ 2:3.

Clasament

1. Dinamo Bucureşti 8 7 1 23: 5 15

2. CVM TOMIS 8 7 1 21: 5 15

3. Remat Zalău 8 6 2 19: 8 14

4. VCM Piatra Neamţ 8 6 2 19:12 14

5. Explorări Baia Mare 8 5 3 16:12 13

6. Unirea Dej 8 4 4 16:13 12

7. U. Cluj 8 4 4 17:16 12

8. Torpi Tg. Mureş 8 4 4 14:15 12

9. Steaua Bucureşti 8 2 6 12:18 10

10. SCM U. Craiova 8 2 6 6:20 10

11. Dacia Buzău 8 1 7 5:22 9

12. CVM Braşov 8 0 8 2:24 8

Parteneri instituţionali: Primăria şi Consiliul Local Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa

Sponsori: Grup Servicii Petroliere, RAJA, Polaris M Holding, Carrefour, Westhouse Group, Aqua Magic, Telegraf, Tutun şi Ziare Conpress Group, Black Sea, Coca Cola, Oil Terminal

Parteneri media: Telegraf, Telegraf Advertising, Neptun TV, Power Media Advertising

Sponsori tehnici: RATC, Restaurant Temple, Hotel Flora, Hotel Malibu, Coca Cola, Mycronic Design, Account Romconsulting, Epic Web

Furnizori oficiali: Champion, Mycronic Design