Succes total la Class One Romanian Grand Prix

Cel mai spectaculos eveniment sportiv organizat în România în acest an, a doua ediţie a Class One Romanian Grand Prix, s-a încheiat, ieri, pe Lacul Siutghiol din Mamaia. Cursa a fost extrem de spectaculoasă, aducînd mari schimbări atît în clasamentul general, cît şi în cel european. Pe locul al treilea în ierarhia continentală înaintea etapei din România, echipajul norvegian Jotun 90 a dat peste cap toate calculele hîrtiei şi a devenit campion european, profitînd de problemele marii favorite, Victory 1. Astfel, norvegienii Inge Brigt Aarbakke şi Jorn Tandberg au urcat de două ori pe prima treaptă a podiumului, fiind aplaudaţi de spectatorii prezenţi la ceremonia efectuată pe scena din piaţeta de la Cazino, în staţiunea Mamaia. “Nu-mi vine să cred. Nici nu îndrăzneam să sperăm la titlul european. Mă mulţumeam cu faptul că am cîştigat cursa de la Mamaia şi speram să ieşim măcar pe locul al treilea în clasamentul european. Ne-a întrebat cineva în urmă cu cîteva zile dacă sperăm la titlul european şi am crezut că glumeşte. Este perfect, a doua etapă consecutivă pe care o cîştigăm. Mă simt extraordinar. Acum avem un moral foarte bun şi îndrăznim să sperăm la mai mult şi la general. Sîntem pe drumul cel bun”, a spus pilotul Aarbakke. Cupele pentru victoria de la Mamaia şi pentru cîştigarea titlului european au fost înmînate celor doi norvegieni de primarul Constanţei, Radu Mazăre. “Am văzut că la premiere a venit mai multă lume decît anul trecut, iar vremea a ţinut cu noi. A început să crească această competiţie în România, este la standard occidental. Oriunde ar fi fost cursa, la Mamaia sau la Monaco, era prezentată la fel, iar eu zic că este un lucru foarte bun, care ne-a crescut şi ne creşte valoarea. Cred că meritam, şi constănţenii, şi românii, să avem parte de aşa ceva. Chiar dacă guvernul nu ne sprijină, vă garantez că acest eveniment va fi aici şi în următorii patru ani”, a declarat Mazăre. Locul secund în cursa de la Mamaia, Qatar 95 (Abdulla Al Sulaiti şi Matteo Nicolini) şi locul secund în campionatul european, Victory 1 (Mohammed Al Marri şi Nadir Bin Hendi) au fost premiate de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu. “Este al doilea an cînd Consiliului Judeţean Constanţa, împreună cu Primăria Constanţa, cu primarul Radu Mazăre, organizează această cursă. Cred că este mai bine organizată decît anul trecut, iar participarea turiştilor este mult mai mare. Drept dovadă, intrăm în luna septembrie, iar staţiunea Mamaia este plină. Acest lucru înseamnă că toată lumea are de cîştigat. De fapt, acesta este scopul evenimentului. Sper ca evenimentul să fie mai bine organizat decît anul trecut şi mai slab organizat decît cel de anul viitor. Astfel de evenimente sînt sarea şi piperul turismului românesc şi avem nevoie de aşa ceva”, a spus Constantinescu. Ocupanta ultimului loc pe podium, atît în cursa de la Mamaia, cît şi în clasamentul european, Victory 7 (Abdullah Al Mehairbi şi Jean Marc Sanchez) a fost premiată de preşedintele Comisiei de Turism din cadrul CJC, Nicolae Moga. Qatar 96, ambarcaţiunea pilotată de şeicul Hassan bin Jabor al Thani, s-a clasat pe poziţia a patra. Festivitatea de premiere, în cadrul căreia a fost premiat şi managerul lui Jotun 90, Per Carsten Michelsen, s-a încheiat cu un foc de artificii, în acordurile melodiei “We are the champions”.

Record de audienţă la Mamaia

A doua ediţie a Class One Romania Grand Prix a stabilit un nou record de spectatori, aproape dublu decît cel de anul trecut. “Nu am apucat să vedem foarte bine pe imaginile luate din elicopter, dar estimările noastre ne dau peste 100.000 de spectatori. Sînt mult mai mulţi decît anul trecut, ceea ce înseamnă că evenimentul a avut succes”, a declarat Ionuţ Barbu, administrator Power Marine. Şi în privinţa bugetului s-au înregistrat creşteri semnificative. “Organizarea ne-a costat în jur de 2.000.000 de euro, din care Primăria Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa au acordat cîte 400.000 de euro, în timp ce restul sumei a fost acoperit de sponsori”, a adăugat Barbu. Prezent sîmbătă, la Mamaia, pentru a admira ambarcaţiunile de milioane de euro, premierul Călin Popescu Tăriceanu nu a făcut nicio referire la neimplicarea Guvernului României în susţinerea acestui eveniment.

În paralel cu Class One Grand Prix s-a desfăşurat şi un proiect umanitar, iniţiat de Power Marine împreună cu Mihaela Rădulescu, în calitatea sa de Ambasador United Way Romania. Proiectul şi-a propus să fie o soluţie pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor spitalizaţi pe termen lung şi să reducă stresul cauzat de internare şi boală. Astfel, vedete şi oameni de afaceri desemnaţi în urma unor licitaţii au participat la 100 mph Club şi Match Race, ultimul eveniment fiind o cursă în toată regula, pe cele două ambarcaţiuni de start, care ating viteze de peste 200 de kilometri pe oră. Cursa a fost cîştigată de Radu Mazăre, urmat de vedeta tv Mihaela Rădulescu. “Din primele estimări s-au strîns în jur de 15.000 de euro, bani care vor fi donaţi către United Way Romania”, a dezvăluit Ionuţ Barbu.