Succes total la ediţia inaugurală

Pentru iubitorii şi practicanţii voleiului pe plajă, primul turneu important din acest an găzduit de Mamaia, turneu rezervat senioarelor şi seniorilor, a fost ediţia I a Cupei "Aqua Magic". Desfăşurată pe durata a patru zile, 13-16 iulie, la arena special amenajată pe plaja din faţa Hotelului "Flora" din Mamaia, competiţia s-a încheiat cu succesul pe deplin meritat al formaţiilor Raiffeisen Banca pentru Locuinţe (Irina Alexandru şi Orszolya Bardocz) - la feminin, şi Incov Oradea (Marius Mascovits şi Cătălin Lelea) - la masculin.

Aşa cum a pronosticat înaintea finalei Irina Alexandru, una dintre componentele echipei învingătoare (2-1 în ultimul act), experienţa cuplului Alexandru - Bardocz a fost decisivă în duelul cu naţionala de junioare a României (Sorina Buz - Loredana Calinciuc). Dacă la feminin am fost aproape de producerea unei surprize, după ce R1 a condus cu 1-0, la masculin am consemnat victoria favoritei nr. 2, Incov Oradea (Cătălin Lelea - Marius Mascovits), care s-a impus cu 2-0 în faţa principalei favorite, Club Volei Municipal Tomis Constanţa (Adrian Holhoş şi Daniel Todoran). "Eu zic că am fost mai pregătiţi decît adversarii şi asta a făcut diferenţa, deocamdată. Nu se ştie la următorul turneu care va fi rezultatul", a declarat Cătălin Lelea, cel mai bun jucător al finalei. "A fost greu, finala a fost grea. A fost un meci disputat. Noi nu am apucat să ne antrenăm cum trebuie, eu sînt pe nisip doar de o săptămînă şi jumătate în acest an. Sperăm că la Naţionale să facem un rezultat bun", a spus Daniel Todoran, care promite revanşa săptămîna viitoare, tot la "Flora", cînd este programat Campionatul Naţional de beach-volley pentru senioare şi seniori. Să sperăm că la următoarele competiţii formaţiile constănţene să obţină rezultate mai bune, după ce la Cupa "Aqua Magic" am notat poziţia secundă şi locul 5 la masculin, pentru CVM Tomis, respectiv CVM "Aqua Magic" (Cristian Brînză - Alexandru Mitrănescu), dar şi locul al treilea la feminin pentru CS Volei 2004 Tweety (Florentina Chiriac - Laura Mocanu) şi poziţiile 7-8 pentru AS 26 (Ionelia Poştaru - Monica Radu) şi Temerarele (Delia Leiţoiu - Mirela Bejan).

"A fost un turneu reuşit, chiar dacă a început în condiţii meteo nefavorabile. Finalul a fost unul fericit, scopul fiind atins, acela ca jucătorii să facă o ultimă repetiţie înaintea Campionatelor Naţionale. Vreau să mulţumesc tuturor celor implicaţi în organizarea turneului, sponsorilor, dar şi firmei C&D Impex, care ne-a pus la dispoziţie terenul", a declarat Serhan Cadîr, preşedintele Comisiei Naţionale de Volei pe plajă din cadrul Federaţiei Române de Volei.

Astăzi, tot la Arena "Flora" din Mamaia, vor începe întrecerile Campionatului Naţional de volei pe plajă rezervat cadetelor şi cadeţilor, la ora 10.00 fiind programată şedinţa tehnică. De joi se vor disputa şi partidele din cadrul CN pentru junioare şi juniori.