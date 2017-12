Succese pentru echipele din Olanda şi Cehia

La Mamaia, pe terenurile de la „Arena Beach CVM”, din zona Cazino, s-a încheiat ieri turneul internaţional de volei pe plajă “CEV Satellite Constanţa”, aflat la a doua ediţie. Singura pereche din România rămasă în turneu şi pentru ziua de sâmbătă, cea alcătuită din Irina Alexandru şi Suzana Manole, a pierdut, cu 0-2, în faţa cehoaicelor Vorlova şi Sulcova, încheind competiţia pe locul 9. Turneul feminin le-a revenit olandezelor Stiekema şi Braakman (favoritele nr. 5), care au învins în finală, cu 2-1, perechea surorilor slovene Fabjan (fav. nr. 2). Finala mică: Kongshavn - Aas (Norvegia, 1) - Michalovicova - Cizmarova (Slovacia, 6) 2-1.

La masculin s-a impus o pereche din Cehia, Rotrekl-Kufa (fav. nr. 7), care a dispus de fraţii Sutter (Elveţia, nr. 10) cu 2-0 (21-12, 26-24). În finala mică, ucrainenii Mykhaylov-Ostapenko i-au învins cu 2-0 pe austriecii Hupfer şi Moser. De remarcat că ucrainenii şi-au început evoluţia la Mamaia încă din Country Quota Play-Off! Au jucat în total şapte meciuri, pierzând numai unul, în semifinală.

Este pentru al doilea an consecutiv când Confederaţia Europeană de Volei (CEV) a atribuit României organizarea unui turneu din circuitul CEV Challenger & Satellites. Premiile puse în joc au fost de 7.500 de euro, atât la feminin, cât şi la masculin. Competiţia a fost organizată de Federaţia Română de Volei, în colaborare cu DSTJ Constanţa, CVM Tomis Constanţa şi Forsport. „Cel mai important este că, pentru al doilea an consecutiv, Constanţa a organizat acest eveniment, şi l-a organizat bine. La fel de important este că România, la nivel de beach-volley, a primit o competiţie de un asemenea calibru. Din păcate, noi suntem doar sezonieri la voleiul de plajă, care în alte ţări se practică tot anul. În România, jucătorii care activează în sală joacă şi pe plajă, iar adaptarea este ceva mai lentă. Faptul că acest turneu din iulie este primul turneu oficial pe care îl joacă în acest an spune totul, de aici şi rezultatele pe care le-au obţinut echipele noastre”, a declarat Bogdan Paul, coordonatorul loturilor naţionale de volei pe plajă.