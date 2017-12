Succese şi controverse pentru Inna

Frumoasa şi talentata cântăreaţă Inna, din Mangalia, continuă să facă… valuri atât în ţară, cât şi peste hotare. Dacă în topurile naţionale, cum este şi Top 20 BestMusic, surclasează cu noua ei piesă, „No Limit”, artişti precum Tokio Hotel, Anahi, Shakira şi Avril Lavigne, în plan internaţional, încă face furori cu „Hot”, melodia care a consacrat-o în România, în 2009.

Cucerind, treptat, ţări ca Olanda, Spania, Marea Britanie, Grecia, felicitată personal chiar de celebrul Jean-Claude Van Damme, cu prilejul unui concert susţinut, de curând, în Ucraina, tânăra a devenit o prezenţă extrem de mediatizată. Chiar dacă piesele sale urcă pe primele locuri ale topurilor de specialitate, Inna nu scapă de ironiile presei britanice. Cel mai recent, artista a fost numită de jurnaliştii englezi „Fata Sudoku\", din cauza versurilor fără sens ale piesei „Hot”. „Fly like you do it like you\'re high like you do it like you try like me do it like a woman\" este paragraful incriminat de BBC, unul din jurnaliştii postului spunând că muzica Sudoku este reprezentată de bucăţi muzicale lipsite de sens, folosite doar pentru ca piesa să nu fie monotonă.

Nu demult, performanţa Innei de a se clasa pe primul loc în Billboard stârnea un adevărat val de invidie în aceeaşi presă britanică, românca fiind criticată pentru modul în care vorbeşte limba engleză. În ciuda criticilor, mai mult sau mai puţin întemeiate, ascensiunea artistei din Mangalia în clasamentele se specialitate este un fapt incontestabil, Inna bucurându-se de solicitări pentru concerte pe întregul continent european.