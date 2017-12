Un studiu realizat de cercetători israelieni a arătat că bărbaţii care au consumat aproximativ 60 de mililitri de suc de rodii pe zi, timp de un an, şi-au redus tensiunea arterială sistolică (numărul mai mare) cu 21% şi şi-au îmbunătăţit circulaţia sângelui în zona inimii. În plus, aproape 110 mililitri de suc de rodii îţi oferă cam 50% din necesarul zilnic de vitamina C. Ai grijă însă să bei suc natural 100% şi fără adaos de zahăr, pentru a te bucura de beneficiile acestuia.