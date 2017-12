Sucul, un viciu accizabil!

Ce idei le mai vin „aleşilor” ca să mai jupoaie un rând de piele de pe români? Pentru că am evoluat şi pentru că expresia cu „scosul banilor din piatră seacă” s-a perimat, pedeliştii vin acum cu idei inovatoare, pentru a scoate bani din... sucurile dulci!!! Astfel, deputatul portocaliu Petru Călian propune accizarea băuturilor răcoritoare carbogazoase sau necarbogazoase cu conţinut de zahăr sau îndulcitori, spunând că măsura ar aduce venituri suplimentare anuale la bugetul de stat de 1,5 miliarde de euro. Nu ne îndoim de adevărul spuselor sale, normal că dacă pui bir pe unul dintre cele mai cumpărate produse de pe piaţă, sucul, intră bani la buget! Ne indignează însă masca de o ipocrizie strigătoare la cer sub care se ascunde încă o majorare a preţurilor: sănătatea populaţiei! Cu alte cuvinte, cine vrea să cumpere în continuare sucuri va plăti mai mult şi va muri mai repede! Ar trebui să înţelegem că pedeliştii au nevoie de români cât de cât sănătoşi pentru a-i putea mulge în continuare? În mod normal da, dar atunci de ce au distrus şi sănătatea, şi asistenţa socială, şi restul resorturilor care reuşesc să-l mai ţină pe român în picioare? Poate pentru a fi îndeajuns de bolnavi încât să nu reacţioneze şi îndeajuns de sănătoşi pentru a putea plăti, în continuare, birurile? Acesta ar fi singurul răspuns, căci altminteri am putea crede că pedeliştii îşi omoară singuri “vaca” ce le dă lapte, ouă, brânză, bani, bani, bani, bani….