Sucursalele băncilor cipriote scapă de taxarea depozitelor

Bank of Cyprus a anunţat printr-o notă toate sucursalele şi filialele din străinătate că decizia de taxare a depozitelor mai mari de 100.000 euro este valabilă numai în Cipru. „Sper ca mesajul să elimine orice temere sau îndoială privind situaţia curentă”, a comentat directorul general al grupului, Yiannis Kypri. La finalul notei, el a menţionat că, la prima vedere, Bank of Cyprus va avea capacitatea să se restructureze şi va rămâne lider de piaţă în insula din Mediterană. Din punct de vedere strict bancar, grupul este prezent şi în România, prin intermediul unei sucursale, neînregistrată aici, care are o cotă de piaţă de numai 0,7%. Depozitele constituite la Bank of Cyprus România sunt garantate de un fond special din Cipru, în limita a 100.000 euro (pragul maxim la nivelul Uniunii Europene). Grupul are şi o participaţie semnificativă, de 9,9%, la Banca Transilvania. Nici operaţiunile Marfin Bank (parte a grupului Cyprus Popular Bank - Laiki) din România nu sunt afectate de criza din insulă, banca fiind sănătoasă, spun oficialii instituţiei de credit. „După Marea Britanie, România este a doua cea mai importantă pentru noi”, au comentat aceleaşi surse. Potrivit deciziei miniştrilor de Finanţe din zona euro, banca-mamă va fi închisă, după ce depozitele de peste 100.000 euro vor fi taxate cu 30%, iar clienţii vor trece la Bank of Cyprus, care urmează să fie redimensionată. În ultimele săptămâni au apărut numeroase zvonuri, dovedite ulterior drept false, că Laiki ar fi fost vândută în mare secret ruşilor sau că autorităţile de la Nicossia o vor ţine pe linia de plutire