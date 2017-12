Suedia s-a calificat în sferturi

Prima echipă calificată matematic în sferturile de finală este campioana mondială en titre - Suedia, care a învins la limită Elveţia într-o reeditare a ultimei finale de Campionat Mondial. Cum Suedia nu poate fi egalată la punctaj decât de una dintre cele două formaţii pe care le-a învins deja (Cehia sau Elveţia) şi cum departajarea se face în funcţie de rezultatul direct, scandinavii au câştigat deja grupa C, calificându-se direct în sferturi. Cehia a trecut lejer de Letonia şi va întîlni Elveţia în meci direct pentru locul secund în grupă. Canada şi Finlanda au obţinut victorii la scor, urmând să dispute meciul direct pentru prima poziţie în grupă şi calificarea directă în sferturi de finală. Rezultate de vineri - grupa B: Canada - Austria 6-0; Norvegia - Finlanda 1-6; grupa C: Cehia - Letonia 4-2; Suedia - Elveţia 1-0. În weekend sunt programate partidele - grupa A: Slovacia - Slovenia (sâmbătă, ora 10.00); SUA - Rusia (sâmbătă, ora 14.30); Rusia - Slovacia (duminică, ora 14.30); Slovenia - SUA (duminică, ora 14.30); grupa B: Austria - Norvegia (duminică, ora 10.00); Finlanda - Canada (duminică, ora 19.00); grupa C: Elveţia - Cehia (sîmbătă, ora 19.00); Suedia - Letonia (sâmbătă, ora 19.00)