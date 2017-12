Suferinţă insuportabilă

Atletul chinez Liu Xiang şi-a cerut scuze după retragerea din proba de 100 de metri garduri de la Jocurile Olimpice de la Beijing, afirmînd că suferinţa lui este “insuportabilă”. “Vreau să mulţumesc tuturor oamenilor pentru sprijin, aş dori să spun tuturor: iertaţi-mă”, a declarat Xiang. Într-un interviu înregistrat luni seară şi difuzat ieri de televiziunea CCTV, Liu Xiang, în vîrstă de 25 de ani, campion olimpic en titre la 110 metri garduri, a explicat că durerea era prea puternică. “Nu ştiam că lucrurile vor decurge aşa, voiam să evoluez, dar nu am putut, era de nesuportat\", a spus Xiang. “Erau atît de mulţi oameni care voiau să urmărească această cursă, sînt dezamăgit, mi-am spus că trebuie să alerg, dar în final am abandonat. Cînd am intrat pe stadion, am văzut toţi aceşti oameni care mă susţineau şi mă aclamau. Ei au venit special pentru mine, mi-am spus că trebuie să alerg, că nu pot abandona. Însă durerea la picior era prea puternică şi am fost nevoit să abandonez, nu îmi venea să cred că este adevărat”, a spus Liu Xiang.