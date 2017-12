Suferinţele unui „mamut” insolvent

MIZA ARPECHIM Situaţia în care se află combinatul vâlcean Oltchim este cât se poate de delicată. Potrivit ministrului Economiei, Varujan Vosganian, compania este „îndatorată până peste cap” şi a ipotecat tot, inclusiv „bordurile şi panselele din faţa sediului”. „Am vrut să văd unde există un dezechilibru între creanţă şi valoarea ipotecii. Am identificat ipoteci de zeci de milioane de euro care pot fi renegociate. Şi asta am şi făcut. Astfel, mai mulţi posibili parteneri au fost de acord să ne cedeze ipotecile (care sunt pe Arpechim). Tocmai de aceea, în situaţia în care Arpechim nu mai are viitor, eu nu mai pot merge la bănci să cer bani. Miza Arpechim este mare; pentru mine, un mesaj pozitiv din partea OMV Petrom (care controlează Arpechim) este fundamental”, a declarat, în weekend, Varujan Vosganian. Potrivit celor mai recente discuţii dintre ministrul Economiei şi şeful Petrom, Mariana Gheorghe, statul a obţinut garanţia că orice formulă de privatizare a Oltchim va fi una care va include şi „un Arpechim funcţional”.

EXISTĂ UN PLAN B! În prezent, Guvernul are mai multe oferte pentru Oltchim, „de la companii din domeniu, firme româneşti şi traderi de produse şi materii prime”, mai spune Vosganian. În opinia sa, „Oltchim poate fi privatizat, deşi Fondul Monetar Internaţional este foarte sceptic”: „Am şi un plan B pentru Oltchim - accesarea unor fonduri de la un consorţiu de bănci şi numirea unui management privat care să atragă traderii de materii prime”. Planul curent al ministrului se împarte în trei etape - pe termen scurt (două luni), trebuie rezolvată problema funcţionării de zi cu zi a combinatului; pe termen mediu (iunie - iulie), statul vrea să ştie sigur dacă poate sau nu să privatizeze Oltchim; pe termen lung (decembrie), Oltchim trebuie să revină în parametrii normali, să-şi îmbunătăţească situaţia financiară şi să intre în dialog cu creditorii.