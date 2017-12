Suflet în politica mondială

Cine susţine că nu există solidaritate între femei, mai ales cînd conduc lumea, se înşeală. Ministrul israelian al Afacerilor Externe, Tzipi Livni, a susţinut-o pe Condoleezza Rice, sîmbătă, la Ierusalim, dînd asigurări că secretarul de Stat american pune la suflet în rezolvarea problemelor de politică internaţională. În timpul unei conferinţe de presă comune a celor doi oficiali, Condoleezza Rice a fost întrebată despre criticile ce i-au fost aduse de senatoarea democrată Barbara Boxer, conform căreia secretarul de Stat nu îşi dă seama de importanţa deciziilor sale cu privire la Irak, întrucît nu are un copil care să rişte să fie trimis pe front. Oficialul american a răspuns negativ, cînd a fost întrebată dacă faptul că este celibatară şi nu are copii o împiedică să ia decizii pentru binele întregii ţări. "Cred că a fi femeie celibatară nu mă împiedică deloc să înţeleg nu numai sacrificiile ce se fac, dar şi că nimic din tot ceea ce are valoare nu poate fi obţinut fără sacrificii", a adăugat Condoleezza Rice.

În timp ce jurnaliştii se pregăteau să părăsească sala de conferinţe, Tzipi Livni a luat cuvîntul pentru a-şi susţine omologul, precizînd că doreşte să adauge ceva în nume personal. "În conversaţiile noastre neoficiale, am discutat despre situaţia din Irak şi nu vă puteţi imagina sentimentele personale pe care Condoleezza Rice le-a exprimat în timpul acestor discuţii", a afirmat aceasta. "Cred că este un lucru pe care publicul trebuie să îl ştie", a adăugat ministrul israelian.